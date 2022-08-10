القضاء الأميركي يتهم إيرانيا في الحرس الثوري بمحاولة اغتيال جون بولتون

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة العدل الأميركية الأربعاء كشف النقاب عن مخطط إيراني لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون، وأعلنت توجيه الاتهام لأحد أفراد الحرس الثوري.

وقالت وزارة العدل إن شهرام بورصافي (45 عاما) المعروف أيضا باسم مهدي رضائي، عرض دفع 300 ألف دولار لأشخاص في الولايات المتحدة لقتل بولتون، السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة، انتقاما على الأرجح لاغتيال الولايات المتحدة القيادي الكبير في الحرس قاسم سليماني في يناير 2020، وفق وكالة «فرانس برس».

عقوبات إيرانية على بولتون

وفي منتصف يوليو، أعلنت إيران فرض عقوبات على 61 أميركيًا، بينهم بولتون «لدعمهم جماعة إيرانية معارضة»، وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن مسؤولين آخرين أدرجتهم وزارة الخارجية الإيرانية على القائمة السوداء للتعبير عن دعمهم لجماعة «مجاهدي خلق» المعارضة في المنفى، من بينهم محامي الرئيس السابق دونالد ترامب رودي جولياني، ومستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون.

وسمحت العقوبات بمصادرة أي أصول يملكونها في إيران، لكن الغياب الواضح لمثل هذه الأصول يعني أن الخطوات ستكون رمزية إلى حد كبير.