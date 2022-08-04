محكمة روسية تدين نجمة كرة السلة الأميركية بتهريب القنب

القاهرة - بوابة الوسط

قضت محكمة روسية، اليوم الخميس، بسجن نجمة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر تسع سنوات عقب إدانتها بتهريب وحيازة مخدرات، بحسب مراسل وكالة «فرانس برس» الذي كان موجودا في المحكمة.

وستمضي غراينر «ما مجموعه تسع سنوات» في «مجمع سجون» روسي، على ما أعلنت القاضية آنا سوتنيكوفا في المحكمة مضيفة أنه سيتعين على اللاعبة الرياضية البالغة 31 عاما دفع غرامة قدرها مليون روبل (16.590 دولار).

ودانت المحكمة تاروسية نجمة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر بتهمة تهريب وحيازة المخدرات، بعد أن طلب الادعاء سجنها تسع سنوات ونصف. وقالت القاضية آنا سوتنيكوفا للمحكمة في مدينة خيمكي قرب موسكو إن المحكمة «تجد المتهمة مذنبة» بتهمة تهريب وحيازة مخدرات.