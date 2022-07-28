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ماكرون يصافح مطولا ولي العهد السعودي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 يوليو 2022, 09:39 مساء
ماكرون يصافح مطولا ولي العهد السعودي
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه. الخميس 28 يوليو 2022 (وكالة الأنباء السعودية)
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استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الخميس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مصافحا إياه مطولا، قبل عشاء عمل في قصر الإليزيه رغم احتجاجات المدافعين عن حقوق الإنسان، بحسب وكالة «فرانس برس».

واستقبل ماكرون بحرارة ضيفه الذي يقوم بأول زيارة له إلى أوروبا منذ اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي قبل أربعة أعوام في قنصلية بلاده في اسطنبول، على ما أظهرت مشاهد بثتها «أ ف ب تي في».

والثلاثاء أوردت وكالة الأنباء السعودية بيانا نقلا عن الديوان الملكي أن ولي العهد سيزور اليونان وفرنسا، ويلتقي قيادة البلدين «لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه. الخميس 28 يوليو 2022 (وكالة الأنباء السعودية)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه. الخميس 28 يوليو 2022 (وكالة الأنباء السعودية)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه. الخميس 28 يوليو 2022 (وكالة الأنباء السعودية)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه. الخميس 28 يوليو 2022 (وكالة الأنباء السعودية)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه. الخميس 28 يوليو 2022 (وكالة الأنباء السعودية)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه. الخميس 28 يوليو 2022 (وكالة الأنباء السعودية)
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