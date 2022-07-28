بايدن للرئيس الصيني: الموقف الأميركي حيال تايوان «لم يتغير»

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأميركي جو بايدن لنظيره الصيني شي جيبينغ، الخميس، خلال محادثات هاتفية إن السياسة الأميركية حيال تايوان «لم تتغير»، فيما حذرت بكين واشنطن «من اللعب بالنار» بشأن هذه الجزيرة.

وأكد البيت الأبيض، في بيان صدر بعد محادثات هاتفية بين الرئيسين استمرت لأكثر من ساعتين: «على صعيد تايوان شدد الرئيس بايدن على أن سياسة الولايات المتحدة لم تتغير وأنها تعارض بقوة الجهود الأحادية الجانب لتغير الوضع القائم أو تقويض السلام والاستقرار في مضيق تايوان»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة بأن المحادثات بين الزعيمين كانت «صريحة وعميقة». وقال شي لبايدن غن «من يلعبون بالنار سيحرقون أنفسهم»، مضيفا: «آمل أن يدرك الجانب الأميركي تماما هذا الأمر».