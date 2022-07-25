موسكو تحبط عملية أوكرانية تهدف لـ«تجنيد طيارين روس واختطاف مقاتلات»

القاهرة - بوابة الوسط

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عملية للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كانت تهدف لـ«تجنيد طيارين روس واختطاف مقاتلات».

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، إحباط عملية للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كانت تهدف لـ«تجنيد طيارين روس واختطاف مقاتلات».

وذكرت قناة «آر. تي. عربية» الروسية، اليوم أن الاستخبارات البريطانية قدمت الدعم الرئيسي للمخابرات العسكرية الأوكرانية لاختطاف مقاتلات روسية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

- روسيا تفتح 3300 تحقيق بتهمة «النيل من اعتبار» الجيش

والسبت، فتحت الشرطة الروسية أكثر من 3300 تحقيق في قضية «النيل من اعتبار» الجيش، وهو جرم أُقر في مطلع مارس لقمع الانتقادات للهجوم الروسي على أوكرانيا، على ما أفادت منظمة غير حكومية الجمعة.

وذكرت منظمة «سيتيفيي سفوبودي» التي تقدم مساعدة قانونية لضحايا القمع السياسي في روسيا، أنها أحصت عدد التحقيقات هذا بين 4 مارس و14 يوليو انطلاقا من قواعد بيانات وزارة الداخلية الروسية، وفق «فراسن برس».