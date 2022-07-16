بايدن يدعو الرئيس الإماراتي لزيارة رسمية للولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للقيام بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، في بادرة تأتي بعد شهور من العلاقات المتوترة على خلفية الموقف من الحرب الأوكرانية وقضايا أخرى.

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وقال بايدن بعدما التقى الشيخ محمد بن زايد، على هامش اجتماع مع القادة العرب في جدة، إن «تحديات اليوم تزيد من أهمية التواصل بيننا.. أريد أن أدعوك رسميًا للمجيء إلى الولايات المتحدة (...) قبل انتهاء هذه السنة»، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».