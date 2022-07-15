وفاة بريطاني اعتقتله القوات الموالية لروسيا في أوكرانيا.. كيف رد «دوانينغ ستريت»؟

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت القوات الموالية لموسكو في أوكرانيا اليوم الجمعة وفاة البريطاني بول يوراي الذي اعتقلته .

وقال ممثل عن «جمهورية دونيتسك الشعبية» المعلنة من جانب واحد على موقع تلغرام إن يوراي «توفي في العاشر من يوليو» مضيفا أنه كان مصابا بداء السكري.

المجال الإنساني أم جندي محترف؟

وتقول منظمات غير حكومية إن يوري كان يعمل في المجال الإنساني كمتطوع لتقديم المساعدات في أوكرانيا، بينما يشدد المدعومون من موسكو على أنه كان جنديا »محترفا».

بدورها عبرت الحكومة البريطانية الجمعة عن قلقها إزاء الإعلان عن وفاة البريطاني بول يوري. وقال ناطق باسم دوانينغ ستريت عقب إعلان وفاة يوري «إنها بالطبع تقارير مقلقة وأفكارنا مع عائلته وأصدقائه».