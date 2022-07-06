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إيران توقف دبلوماسيين أجانب بينهم بريطاني رفيع في مزاعم تجسس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 يوليو 2022, 10:48 مساء
إيران توقف دبلوماسيين أجانب بينهم بريطاني رفيع في مزاعم تجسس
العلم الإيراني. (الإنترنت)
alwasat radio

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني الأربعاء أن الحرس الثوري الإيراني احتجز عدة أجانب، بينهم ثاني أكبر مبعوث بريطاني في طهران، بسبب مزاعم بقيامهم بأعمال تجسس مثل أخذ عينات من التربة في مناطق محظورة.

ولم يذكر التلفزيون ما إذا كان المعتقلون لا يزالون رهن الاحتجاز. وقال التلفزيون الرسمي «هؤلاء الجواسيس أخذوا عينات من الأرض في صحراء وسط إيران، حيث كان الحرس الثوري يجري تجارب على الصواريخ الفضائية»، بحسب «فرانس برس».

 مكان مقرب من حقل تجارب عسكري 
وأظهر التلفزيون فيديوهات للدبلوماسي البريطاني مع أسرته في وسط إيران، حيث ظهر وهو يجمع عينات. وقال إن الدبلوماسي كان في مكان مقرب من حقل تجارب عسكري. 

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التلفزيون الإيراني قال أيضاً إن أحد الموقوفين زوج الملحق الثقافي النمساوي في إيران. وعرض التلفزيون صورة لأجنبي ثالث، وهو أستاذ جامعي بولندي كان يزور إيران كسائح. 

يجمعون عينات من التربة 
ويزعم التلفزيون أن الأستاذ البولندي وزملاءه الثلاثة كانوا يجمعون عينات من التربة في منطقة أخرى وأنه صودف أنهم كانوا بالقرب من منطقة أطلقت منها صواريخ مؤخراً في محافظة كرمان الجنوبية.  

وأشار التلفزيون أنهم جاءوا إلى إيران ضمن برنامج تبادل عملي. وأوقف الحرس الثوري العشرات من حاملي الجنسيات المزدوجة في السنوات الأخيرة بتهم تجسس أو أخرى متعلقة بالأمن.

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