Atwasat

تصويت أول في البرلمان البلجيكي لصالح اتفاق مثير للجدل مع إيران

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 يوليو 2022, 03:54 مساء
تصويت أول في البرلمان البلجيكي لصالح اتفاق مثير للجدل مع إيران
مقر البرلمان البجيكي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

وافقت لجنة في البرلمان البلجيكي، اليوم الأربعاء، على اتفاق مثير للجدل مع إيران يسمح للبلدين بتبادل نقل الأشخاص المدانين، وذلك بفضل دعم نواب الأغلبية، كما أعلن نواب في بروكسل لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقال النواب الذين تحدثوا إلى «فرانس برس» إن الاتفاق ينبغي أن يعرض على مجلس النواب في جلسة عامة، ربما في وقت مبكر من غدٍ الخميس، ليدخل النص حيز التنفيذ.

لكنّ معارضين إيرانيين في المنفى دانوا هذا الاتفاق، معتبرين أنه يفتح الباب لتسليم طهران دبلوماسيًا إيرانيًا حكم عليه في 2021 في بلجيكا بالسجن لمدة 20 عامًا في قضية إرهابية.

- اعتقال بلجيكي في إيران بتهمة «التجسس»

احتجاز بلجيكي في إيران بتهمة التجسس
تأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان وزير العدل البلجيكي،  فنسنت فان كويكنبورن، أمس الثلاثاء، عن احتجاز مواطن بلجيكي في إيران منذ أربعة أشهر بتهمة «التجسس».

وأفاد الوزير فنسنت فان كويكنبورن النواب البلجيكيين بأن إيران أوقفت المواطن الأوروبي في 24 فبراير وهو معتقل بشكل «غير شرعي» مذاك، دون أن يكشف عن هويته، وفق وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عقيلة صالح: اشتباه في تورط المنفي عن طريق أخيه في أحداث طبرق

عقيلة صالح: اشتباه في تورط المنفي عن طريق أخيه في أحداث طبرق
شاهد في «وسط الخبر»: «الرئاسي» يبادر لحل الأزمة عبر مشاورات اللافي العاجلة

شاهد في «وسط الخبر»: «الرئاسي» يبادر لحل الأزمة عبر مشاورات اللافي العاجلة
ويمبلدون للتنس: التونسية أُنس جابر أول عربية تصل إلى نصف نهائي بطولة كبرى

ويمبلدون للتنس: التونسية أُنس جابر أول عربية تصل إلى نصف نهائي بطولة كبرى
توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما

توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما
«الرئاسي» يعلن خطة لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا

«الرئاسي» يعلن خطة لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا
رونالدو يتغيب عن تدريب مانشستر يونايتد لليوم الثاني على التوالي

رونالدو يتغيب عن تدريب مانشستر يونايتد لليوم الثاني على التوالي
استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت

استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت
شاهد في «وسط الخبر»: هدوء الاحتجاج واستمرار الغضب.. قراءة في القادم

شاهد في «وسط الخبر»: هدوء الاحتجاج واستمرار الغضب.. قراءة في القادم
مجلس النواب يعلن إحراق وسرقة مستندات سرية ومهمة خلال اقتحام «جمعة الغضب»

مجلس النواب يعلن إحراق وسرقة مستندات سرية ومهمة خلال اقتحام «جمعة الغضب»
«مدارس الصفيح» تثير الجدل بين الدبيبة والمقريف على الهواء (فيديو)

«مدارس الصفيح» تثير الجدل بين الدبيبة والمقريف على الهواء (فيديو)
لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟

لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟
الدبيبة يعترف بفشل الحكومة في حل أزمة الكهرباء: «نتأسف.. اتخذنا قرارات خاطئة»

الدبيبة يعترف بفشل الحكومة في حل أزمة الكهرباء: «نتأسف.. اتخذنا قرارات خاطئة»
وزير الدفاع الإيطالي يحذر من مواجهة «ناتو» تهديدات جراء «ما يحدث في ليبيا»

وزير الدفاع الإيطالي يحذر من مواجهة «ناتو» تهديدات جراء «ما يحدث في ليبيا»
«أمن طبرق»: ضبط ثلاثة أشخاص سرقوا مقتنيات من داخل ديوان مجلس النواب

«أمن طبرق»: ضبط ثلاثة أشخاص سرقوا مقتنيات من داخل ديوان مجلس النواب
النيابة العامة: حبس السفير الليبي في إيطاليا بتهمة تحقيق كسب غير مشروع

النيابة العامة: حبس السفير الليبي في إيطاليا بتهمة تحقيق كسب غير مشروع
رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل سيئ»

رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل ...
الإبداع اليدوي في السجن

الإبداع اليدوي في السجن
حصاد القمح في أوكرانيا.. بين نقص الوقود والخوف من القصف

حصاد القمح في أوكرانيا.. بين نقص الوقود والخوف من القصف
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
خلاف بشأن إيران.. ماذا دار في مباحثات لبيد وماكرون؟
خلاف بشأن إيران.. ماذا دار في مباحثات لبيد وماكرون؟
رئيس الحكومة البريطانية يعين ناظم الزهاوي وزيرا جديدا للمالية
رئيس الحكومة البريطانية يعين ناظم الزهاوي وزيرا جديدا للمالية
دعوة إلى إخلاء مدينة أوكرانية يستهدفها الجيش الروسي
دعوة إلى إخلاء مدينة أوكرانية يستهدفها الجيش الروسي
استقالتان جديدتان في الحكومة البريطانية
استقالتان جديدتان في الحكومة البريطانية
رغم الاستقالات.. بوريس جونسون متمسك بمنصبه
رغم الاستقالات.. بوريس جونسون متمسك بمنصبه
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المحكمة الأميركية العليا تقرر إلغاء الحق في الإجهاض
المحكمة الأميركية العليا تقرر إلغاء الحق في الإجهاض...
ماكرون يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعو إلى تشكيل أغلبية
ماكرون يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعو إلى تشكيل ......
الرئيس التركي يؤكد زيارة ولي العهد السعودي لأنقرة
الرئيس التركي يؤكد زيارة ولي العهد السعودي لأنقرة...
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا...
إردوغان: تركيا لم تحرز تقدما حول انضمام السويد لحلف الأطلسي
إردوغان: تركيا لم تحرز تقدما حول انضمام السويد لحلف الأطلسي...
المزيد
روسيا تفرض عقوبات قاسية بالسجن ردا على أي دعوات تمس بأمنها
روسيا تفرض عقوبات قاسية بالسجن ردا على أي دعوات تمس بأمنها...
تصويت أول في البرلمان البلجيكي لصالح اتفاق مثير للجدل مع إيران
تصويت أول في البرلمان البلجيكي لصالح اتفاق مثير للجدل مع ......
فرار 300 نزيل بعد هجوم مفترض لـ«بوكو حرام» على سجن بنيجيريا
فرار 300 نزيل بعد هجوم مفترض لـ«بوكو حرام» على سجن بنيجيريا...
رغم الاستقالات.. بوريس جونسون متمسك بمنصبه
رغم الاستقالات.. بوريس جونسون متمسك بمنصبه...
استقالتان جديدتان في الحكومة البريطانية
استقالتان جديدتان في الحكومة البريطانية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط