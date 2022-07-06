تصويت أول في البرلمان البلجيكي لصالح اتفاق مثير للجدل مع إيران

القاهرة - بوابة الوسط

وافقت لجنة في البرلمان البلجيكي، اليوم الأربعاء، على اتفاق مثير للجدل مع إيران يسمح للبلدين بتبادل نقل الأشخاص المدانين، وذلك بفضل دعم نواب الأغلبية، كما أعلن نواب في بروكسل لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقال النواب الذين تحدثوا إلى «فرانس برس» إن الاتفاق ينبغي أن يعرض على مجلس النواب في جلسة عامة، ربما في وقت مبكر من غدٍ الخميس، ليدخل النص حيز التنفيذ.

لكنّ معارضين إيرانيين في المنفى دانوا هذا الاتفاق، معتبرين أنه يفتح الباب لتسليم طهران دبلوماسيًا إيرانيًا حكم عليه في 2021 في بلجيكا بالسجن لمدة 20 عامًا في قضية إرهابية.

- اعتقال بلجيكي في إيران بتهمة «التجسس»

احتجاز بلجيكي في إيران بتهمة التجسس

تأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان وزير العدل البلجيكي، فنسنت فان كويكنبورن، أمس الثلاثاء، عن احتجاز مواطن بلجيكي في إيران منذ أربعة أشهر بتهمة «التجسس».

وأفاد الوزير فنسنت فان كويكنبورن النواب البلجيكيين بأن إيران أوقفت المواطن الأوروبي في 24 فبراير وهو معتقل بشكل «غير شرعي» مذاك، دون أن يكشف عن هويته، وفق وكالة «فرانس برس».