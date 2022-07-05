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الأمم المتحدة: مقتل جنديين من قوة حفظ السلام بشمال مالي في انفجار لغم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 يوليو 2022, 06:14 مساء
الأمم المتحدة: مقتل جنديين من قوة حفظ السلام بشمال مالي في انفجار لغم
عناصر من قوات حفظ السلام في مالي. (الإنترنت)
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أعلنت الأمم المتحدة مقتل جنديين من قوات حفظ السلام التابعة لها في مالي وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة، الثلاثاء، في انفجار لغم في شمال البلاد التي تشهد أعمال عنف تنفذها جماعات متطرفة. 

وقالت الأمم المتحدة في بيان «هذا الصباح انفجر لغم بآلية مدرعة تابعة لقافلة لوجستية في قوات حفظ السلام على محور تيساليت-غاو». وأكد مسؤول في البعثة طالبًا عدم الكشف عن هويته أن «الجنديين اللذين قتلا مصريان»، حسب وكالة «فرانس برس».

أزمة أمنية وسياسية وإنسانية في مالي
ومنذ 2012 غرقت مالي في أزمة أمنية وسياسية وإنسانية بسبب تفجر حركات تمرد في شمال البلاد، وامتد انتشار الإرهابيين إلى الوسط وإلى بوركينا فاسو والنيجر لتتفاقم أخيرا الأزمة بانسحاب أغلب القوات الفرنسية التي كانت متواجدة ضمن عملية «برخان» لمكافحة المسلحين، على خلفية تحالف القادة العسكريين الانتقاليين في باماكو مع روسيا والترخيص لها بإدخال مقاتلو مجموعة «فاغنر» الخاصة إلى الأراضي المالية وهو ما اغضب الحكومات الأوروبية والأميركية.

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