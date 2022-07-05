الأمم المتحدة: مقتل جنديين من قوة حفظ السلام بشمال مالي في انفجار لغم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الأمم المتحدة مقتل جنديين من قوات حفظ السلام التابعة لها في مالي وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة، الثلاثاء، في انفجار لغم في شمال البلاد التي تشهد أعمال عنف تنفذها جماعات متطرفة.

وقالت الأمم المتحدة في بيان «هذا الصباح انفجر لغم بآلية مدرعة تابعة لقافلة لوجستية في قوات حفظ السلام على محور تيساليت-غاو». وأكد مسؤول في البعثة طالبًا عدم الكشف عن هويته أن «الجنديين اللذين قتلا مصريان»، حسب وكالة «فرانس برس».