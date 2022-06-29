الكرملين: مشاركة بوتين في قمة العشرين بإندونيسيا لا يقررها رئيس الوزراء الإيطالي دراغي

القاهرة - بوابة الوسط

قال كبير مستشاري الكرملين، يوري أوشاكوف إن مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا لا يحددها رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.

واستبعد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أمس الثلاثاء، المشاركة الحضورية لرئيس الاتحاد الروسي، فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا بمنتصف شهر نوفمبر المقبل، بحسب وكالة الأنباء الإيطالي «آكي».

بوتين ربما يتدخل عبر تقنية الاتصال

وقال دراغي في مؤتمر صحفي، بعد ختام قمة الدول السبع الصناعية الكبرى في قصر إلماو جنوبي مقاطعة بافاريا الألمانية، «بالنسبة لوجود الرئيس بوتين في (قمة) مجموعة العشرين، فإن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يستبعده، لقد كان قاطعا (بالقول) لن يأتي. ربما يتدخل (بوتين) عبر تقنية الاتصال عن بعد…سنرى».

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ورد كبير مستشاري الكرملين، يوري أوشاكوف، الأربعاء، قائلا: «الأمر لا يعود لماريو دراغي للقول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا أم لا». ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن أوشاكوف قوله «ليس دراغي من يقرر. ربما نسي أنه لم يعد الرئيس (لمجموعة العشرين)»، التي تسلمت رئاستها إندونيسيا من إيطاليا مطلع ديسمبر 2021.

وأكد أوشاكوف أن الرئاسة الروسية قبلت الدعوة للمشاركة في القمة، مشيرا إلى أنه ينبغي انتظار زيارة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو المتوقعة إلى موسكو يوم الخميس.