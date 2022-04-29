واشنطن تعلق على دعوة بوتين إلى «قمة العشرين»: نرفض التعامل معه «كأن شيئا لم يكن»

القاهرة - بوابة الوسط

رأت واشنطن الجمعة أن العالم لا يمكنه التعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كالمعتاد بعد أن وجهت له إندونيسيا دعوة لحضور قمة مجموعة العشرين في نوفمبر، ومثله نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينكسي.

وقالت مساعدة المتحدث باسم وزارة الخارجية جالينا بورتر للصحافيين «لا تزال الولايات المتحدة تعتقد أنه لا يمكن أن تسير الأمور كأن شيئا لم يكن في ما يتعلق بمشاركة روسيا في المجتمع الدولي أو في المؤسسات الدولية»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

لكنها لم تعلق على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستحضر هذه القمة.

إندونيسيا تتوصل إلى تسوية بعد ضغوط الدول الغربية لإبعاد روسيا

وأعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الجمعة، أنه دعا نظيره الأوكراني زيلينسكي إلى قمة مجموعة العشرين التي يُفترض أن تُعقد في نوفمبر المقبل في إندونيسيا بحضور بوتين.

وقال ويدودو «دعوتُ الرئيس زيلينسكي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين»، مشيرا إلى التوصل إلى تسوية بعد ضغوط مارستها الدول الغربية لإبعاد روسيا عن المجموعة منذ بدء غزوها لأوكرانيا، وفق الوكالة الفرنسية.

الرئيس الأميركي يطلب استبعاد روسيا من مجموعة العشرين

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في مارس الماضي أنه يؤيد استبعاد روسيا من مجموعة العشرين، لكنه أقر بأن هذا القرار مرتبط بأعضاء هذه المجموعة الدولية.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إثر قمة لحلف شمال الأطلسي ومجموعة الدول السبع: «أثرت هذه المسألة اليوم، لكن القرار يعود إلى مجموعة العشرين. وإذا لم توافق إندونيسيا (رئيسة المجموعة) ودول أخرى، علينا أن نطلب تمكين أوكرانيا من حضور اجتماعات المجموعة»، التي تضم أكبر اقتصادات العالم.