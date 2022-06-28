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مجموعة السبع تتعهّد بالمساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا عبر مؤتمر دولي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 يونيو 2022, 12:19 مساء
مجموعة السبع تتعهّد بالمساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا عبر مؤتمر دولي
اجتماع قادة دول مجموعة السبع في ألمانيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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تعهّدت دول مجموعة السبع الي تعقد قمة في ألمانيا، الثلاثاء «دعم» إعادة إعمار أوكرانيا من خلال مؤتمر دولي وخطة، بحسب ما جاء في مسودّة البيان الختامي التي اطلعت عليها وكالة «فرانس برس».

ودانت المجموعة إضافة إلى خمس دول ناشئة بينها الهند، الغزو الروسي «غير الشرعي» لأوكرانيا. وقالت الدول السبع في ختام قمّتها، إنها «مصمّمة على إعادة إعمار أوكرانيا من خلال مؤتمر وخطة إعادة إعمار دولية».

خمسة مليارات دولار لحل مشاكل إمدادات الغذاء
على صعيد آخر، أفاد مسؤول أميركي أن قادة دول مجموعة السبع سيتعهدون بمبلغ قدره حوالي خمسة مليارات دولار للمساعدة في حل مشاكل إمدادات الغذاء التي يعاني منها العالم لأسباب أبرزها الغزو الروسي لأوكرانيا التي تعد موردا رئيسيا للمنتجات الزراعية.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المصدر  قوله للصحفيين: «ستلتزم مجموعة السبع بالمساهمة بما يصل إلى خمسة مليارات دولار للتعامل مع الأمن الغذائي العالمي، وهو مبلغ سيأتي أكثر من نصفه من الولايات المتحدة».

إلى ذلك، أكد مسؤول أميركي رفيع أن قادة دول مجموعة السبع سيدينون ممارسات الصين التجارية الدولية «المشوهة» في بيان قمتهم الختامي، الثلاثاء.

وقال المصدر للصحفيين: «سترون القادة يصدرون بيانا جماعيا، وهو أمر غير مسبوق في سياق مجموعة السبع، يقر بالأضرار الناجمة عن التوجيهات الصناعية الصينية التي تفتقد إلى الشفافية وتشوه السوق»، وفق «فرانس برس».

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