ولاية نيجيرية تسمح لمواطنيها بحمل أسلحة للدفاع عن أنفسهم من قُطّاع الطرق

القاهرة - بوابة الوسط

من المقرر أن تسمح ولاية زامفارا بشمال نيجيريا للمواطنين بحمل الأسلحة لحماية أنفسهم من قطاع الطرق المسلحين، بعد أن فشلت السلطات في الحد من ارتفاع عمليات الخطف والقتل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وطلبت الحكومة من الشرطة إصدار تراخيص للأسلحة النارية «لجميع المؤهلين والراغبين في الحصول على أسلحة للدفاع عن أنفسهم»، حسبما قال هودو يحيى، الناطق باسم بيلو متولي حاكم ولاية زامفارا، على صفحته على فيسبوك، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وقال إن الهدف من ذلك هو «التعامل مع الهجمات المتصاعدة الأخيرة والخطف والجبايات الإجرامية التي يتم فرضها على مجتمعاتنا البريئة».

عدد متزايد من عمليات الخطف

واستهدف مسلحون وقُطاع طرق العديد من الولايات في المنطقة الشمالية من نيجيريا، بما في ذلك زامفارا، حيث نفذوا عددا متزايدا من عمليات الخطف للحصول على فدية فضلا عن أعمال قتل.

وأجبر العنف الآلاف على الفرار من منازلهم، فيما تتزايد الجريمة في الوقت نفسه الذي تقاتل فيه السلطات المتمردين الإسلاميين وتواجه اضطرابات انفصالية في أجزاء مختلفة من البلاد.