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رئيس بلدية كييف: الضربات الروسية هدفها «ترهيب الأوكرانيين» مع اقتراب قمة «ناتو»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 يونيو 2022, 09:03 صباحا
رئيس بلدية كييف: الضربات الروسية هدفها «ترهيب الأوكرانيين» مع اقتراب قمة «ناتو»
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 اعتبر رئيس بلدية كييف أن الضربة الروسية التي استهدفت العاصمة في ساعة مبكرة من صباح الاحد تهدف إلى «ترهيب الأوكرانيين» قبل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد بين 28 و30 يونيو.

وقبل أيام قليلة من انعقاد قمة حلف الشمال الأطلسي الذي تنبذه روسيا، قال فيتالي كليتشكو الذي ذهب إلى موقع الانفجار إن هدفها هو «ترهيب الأوكرانيين  مع اقتراب قمة ناتو»، وفق وكالة «فرانس برس».

حريق في مجمع سكني بالقرب من وسط كييف
وفي وقت سابق، ذكرت فرانس برس أن دوي أربعة انفجارات سمع حوالى الساعة 06,30 (03,30 ت غ) في كييف حيث اصيب مجمع سكني بالقرب من وسط المدينة ما أدى الى اندلاع حريق وانبعاث سحابة كبيرة من الدخان الرمادي. وسمعت مراسلة لوكالة فرانس برس تقيم في نفس المجمع السكني صفيرا قبل وقوع الانفجارات، بينما تحدث رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكوعلى تلغرام عن «انفجارات في حيّ شيفتشينكيفسكي» الممتد من مركز المدينة إلى شمال غرب العاصمة.

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