رئيس بلدية كييف: الضربات الروسية هدفها «ترهيب الأوكرانيين» مع اقتراب قمة «ناتو»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر رئيس بلدية كييف أن الضربة الروسية التي استهدفت العاصمة في ساعة مبكرة من صباح الاحد تهدف إلى «ترهيب الأوكرانيين» قبل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد بين 28 و30 يونيو.

وقبل أيام قليلة من انعقاد قمة حلف الشمال الأطلسي الذي تنبذه روسيا، قال فيتالي كليتشكو الذي ذهب إلى موقع الانفجار إن هدفها هو «ترهيب الأوكرانيين مع اقتراب قمة ناتو»، وفق وكالة «فرانس برس».