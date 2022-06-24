ضبط زوجين بإيطاليا يشتبه في تخطيطهما لتنفيذ «هجوم إرهابي»

القاهرة - بوابة الوسط

ألقت وحدة من القوات الخاصة، تابعة للشرطة الإيطالية، القبض على زوجين، يشتبه بقيامهما بالتخطيط لهجوم إرهابي، بشمال إيطاليا، طبقا لما أعلنته قوات الدرك الوطني الإيطالية «كارابينييري» في مدينة ترينتو، اليوم الجمعة.

وأشارت التحقيقات إلى أن الزوجين أصبحا «متطرفين»، من خلال «الدعاية الجهادية» على الإنترنت، وكانا يخططان لتنفيذ هجوم إرهابي، باسم تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في إيطاليا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

العثور على مواد كيميائية لصنع متفجرات

وبعد ذلك، زُعم أن الزوجين خططا للسفر إلى أفريقيا للانضمام إلى التنظيم.

وعثر المحققون على مواد كيميائية لصنع متفجرات، فيما كانت عملية الاعتقال في 15 يونيو الجاري، لكن الشرطة أعلنت عنها اليوم.