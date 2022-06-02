ستولتنبرغ يحشد الغرب «لحرب استنزاف طويلة المدى» في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الخميس، الدول الغربية لأن تستعد «لحرب استنزاف طويلة المدى» في أوكرانيا.

وصرح ستولتنبرغ للصحافيين، في واشنطن إثر لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن: «علينا أن نستعد على المدى البعيد. لأن ما نراه أن هذه الحرب باتت حرب استنزاف».

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وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية باتت تسيطر على نحو خُمس أراضي بلاده، بما في ذلك شبه جزيرة القرم والأراضي الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو منذ العام 2014.

وقال زيلينسكي أمام النواب في لوكسمبورغ: «هناك نحو 20% من أراضينا تحت سيطرة المحتلين، (أي) حوالي 125 ألف كيلومتر مربع، وهي أكثر بكثير من كل أراضي كل دول بينيلوكس» أي بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ.