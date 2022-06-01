الإعصار «آغاثا» يخلف 10 قتلى و20 مفقودا جنوب المكسيك

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات المكسيكية ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار آغاثا الذي ضرب جنوب المكسيك وتسبّب بفيضانات وانزلاقات تربة إلى عشرة قتلى و20 مفقودًا.

وقال حاكم ولاية أواكساكا أليخاندرو مورات، لإذاعة «فورمولا» إنه «في الوقت الراهن، هناك حوالي 20 شخصًا في عداد المفقودين، معظمهم في الجبال العليا»، مضيفًا أن «السلطات المحلية أفادت مبدئيًا بسقوط عشرة قتلى»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي تصريح لصحفيين، قال الحاكم إنه «عندما وصل آغاثا إلى اليابسة، انتهى اليوم من دون وقوع خسائر في الأرواح؛ لكنّ الأمطار الغزيرة التي هطلت فجر الثلاثاء تسبّبت بفيضانات في الأنهار وأحدثت انهيارات أرضية».

و«آغاثا» هو أول إعصار لهذا الموسم في شرق المحيط الهادئ، وقد ضرب الإثنين منتجعات سياحية على شواطئ في جنوب غرب المكسيك، حاملًا رياحًا عاتية وأمطارًا غزيرة وسيولًا، وهو أقوى إعصار يضرب اليابسة على الساحل المكسيكي المطلّ على المحيط الهادئ منذ بدء رصد الأعاصير العام 1949، وفق المركز الأميركي للأعاصير.