هونغ كونغ تعتزم تخفيف القيود المفروضة على المسافرين القادمين للمدينة

القاهرة - بوابة الوسط

تعتزم هونغ كونغ تخفيف بعض القيود المفروضة على المسافرين القادمين للمدينة، في إطار جهود تخفيف قيود السفر المرتبطة بجائحة «كورونا».

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، عن حكومة هونغ كونغ القول في بيان اليوم الأحد، «على الرغم من أن المسافرين مازال يتعين أن يقدموا نتيجة اختبار حمض نووي، تم إجراؤه قبل 48 ساعة من الوصول للمدينة، لم يعد يتعين عليهم تقديم دليل اعتماد المختبر»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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بحسب البيان، من المقرر دخول التعديلات حيز التنفيذ ابتداءً من أول يونيو المقبل.

كما أعلنت الحكومة تخفيف آلية تعليق الرحلات الجوية للطائرات التي تحمل مسافرين مصابين بفيروس «كورونا».