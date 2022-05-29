Atwasat

هونغ كونغ تعتزم تخفيف القيود المفروضة على المسافرين القادمين للمدينة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 مايو 2022, 12:46 مساء
هونغ كونغ تعتزم تخفيف القيود المفروضة على المسافرين القادمين للمدينة
مركز مؤقت لإجراء فحوص كشف الإصابات بفيروس كورونا في هونغ كونغ. 12 فبراير 2022.(أ ف ب).
alwasat radio

تعتزم هونغ كونغ تخفيف بعض القيود المفروضة على المسافرين القادمين للمدينة، في إطار جهود تخفيف قيود السفر المرتبطة بجائحة «كورونا».

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، عن حكومة هونغ كونغ القول في بيان اليوم الأحد، «على الرغم من أن المسافرين مازال يتعين أن يقدموا نتيجة اختبار حمض نووي، تم إجراؤه قبل 48 ساعة من الوصول للمدينة، لم يعد يتعين عليهم تقديم دليل اعتماد المختبر»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

- هونغ كونغ: غضب لفصل الأهل عن أطفالهم المصابين بـ«كوفيد»

بحسب البيان، من المقرر دخول التعديلات حيز التنفيذ ابتداءً من أول يونيو المقبل.

كما أعلنت الحكومة تخفيف آلية تعليق الرحلات الجوية للطائرات التي تحمل مسافرين مصابين بفيروس «كورونا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رقم تاريخي لـ«أنشيلوتي» في دوري أبطال أوروبا

رقم تاريخي لـ«أنشيلوتي» في دوري أبطال أوروبا
مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية

مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية
«بوابة الوسط» تستعرض موقف الأندية المتنافسة على الصعود للدوري الممتاز

«بوابة الوسط» تستعرض موقف الأندية المتنافسة على الصعود للدوري الممتاز
منتخب ليبيا يستقبل محترفيه في بنغازي بانضمام بودبوس وترقب وصول الهوني وصولة والهادي

منتخب ليبيا يستقبل محترفيه في بنغازي بانضمام بودبوس وترقب وصول الهوني وصولة ...
بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»

بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»
الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم

الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم
وزير العمل الألماني يدعو إلى «أجور لائقة» في ظل ارتفاع التضخم

وزير العمل الألماني يدعو إلى «أجور لائقة» في ظل ارتفاع التضخم
ترامب يفشل في وقف التحقيق حول تعاملاته المالية

ترامب يفشل في وقف التحقيق حول تعاملاته المالية
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها

السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها
مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس

مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس
العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة

العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة
«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)

«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)
كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا

كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا
«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية

«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية
الدبيبة يكلف العميد على مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني

الدبيبة يكلف العميد على مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني
معكرونة القلاية الهوائية

معكرونة القلاية الهوائية
جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة

جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة
نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس

نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إيران تعلن الحالة الصحية لطاقم ناقلتي النفط اليونانيتين بعد احتجازهما
إيران تعلن الحالة الصحية لطاقم ناقلتي النفط اليونانيتين بعد ...
معارك ضارية في شرق أوكرانيا.. والقوات الروسية تهدد سيفيرودونيتسك
معارك ضارية في شرق أوكرانيا.. والقوات الروسية تهدد سيفيرودونيتسك
مقتل جندي تركي سابع بالعراق في غضون 5 أيام
مقتل جندي تركي سابع بالعراق في غضون 5 أيام
منفذ هجوم إطلاق النار في تكساس هدد فتيات عبر الإنترنت قبل المذبحة
منفذ هجوم إطلاق النار في تكساس هدد فتيات عبر الإنترنت قبل المذبحة
أوكرانيا تؤكد تدمير 30% من الدبابات الروسية الحديثة
أوكرانيا تؤكد تدمير 30% من الدبابات الروسية الحديثة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. ......
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون «خطأ»
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون ......
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 ......
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في ......
كييف تندد بـ«خطأ» ارتكبته ألمانيا بعد سحب علم أوكراني خلال تجمع في برلين
كييف تندد بـ«خطأ» ارتكبته ألمانيا بعد سحب علم أوكراني خلال ......
المزيد
زلزال بقوة 4.4 درجة غرب إيران
زلزال بقوة 4.4 درجة غرب إيران...
هونغ كونغ تعتزم تخفيف القيود المفروضة على المسافرين القادمين للمدينة
هونغ كونغ تعتزم تخفيف القيود المفروضة على المسافرين القادمين......
بايدن يزور تكساس لمواساة أقارب ضحايا إطلاق النار الدامي في مدرسة يوفالدي
بايدن يزور تكساس لمواساة أقارب ضحايا إطلاق النار الدامي في ......
أوكرانيا تؤكد تدمير 30% من الدبابات الروسية الحديثة
أوكرانيا تؤكد تدمير 30% من الدبابات الروسية الحديثة...
منفذ هجوم إطلاق النار في تكساس هدد فتيات عبر الإنترنت قبل المذبحة
منفذ هجوم إطلاق النار في تكساس هدد فتيات عبر الإنترنت قبل ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط