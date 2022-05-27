واشنطن تفرض عقوبات جديدة عقب التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط

فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات جديدة في أعقاب تجارب صاروخية كوريا شمالية، شملت مصرفين روسيين، وذلك بعد أن استخدمت روسيا والصين الفيتو ضد مشروع قرار لتشديد العقوبات في مجلس الأمن الدولي.

وقالت وزارة الخزانة إنها بصدد تجميد أي أصول أميركية وتجريم تعاملات مع بنك الشرق الأقصى وبنك سبوتنيك ومؤسسات روسية تتهم بالعمل مع كوريا الشمالية والشركة التجارية المرتبطة بالخطوط الجوية الكورية الشمالية «كوريو» الخاضعة أساسا لعقوبات، حسب وكالة «فرانس برس».

ويوم الأربعاء، طلقت كوريا الشمالية الأربعاء صاروخا بالستيا يشتبه انه عابر للقارات كما أعلنت كوريا الجنوبية بعد ساعات على مغادرة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي جاء الى آسيا خصوصا لتأكيد دعمه لسيول وطوكيو في مواجهة التهديد النووي من بيونغ يانغ. وقالت سيول إن ثلاثة صواريخ على الأقل أطلقت من سونان في ضواحي بيونغ يانغ باتجاه بحر اليابان.

20 تجربة مماثلة أجرتها بيونغ يانغ

واستدعى إطلاق الصواريخ هذا، وهو بين 20 تجربة مماثلة أجرتها بيونغ يانغ حتى الآن هذه السنة، إطلاق صواريخ ووضع طائرات مقاتلة أميركية وكورية جنوبية في حالة تأهب مع تنديد البلدين بـ«الاستفزازات» المستمرة من جانب النظام الكوري الشمالي. ونددت سيول «بعمل غير مشروع يشكل انتهاكا مباشرا لقرارات مجلس الأمن الدولي» كما أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اثر اجتماع لمجلس الأمن القومي.

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنّ «الولايات المتحدة تدين إطلاق جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية عدداً من الصواريخ البالستية»، مستخدماً الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.