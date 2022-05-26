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«الدفاع» الإيرانية تؤكد وقوع «حادث» في وحدة أبحاث لها قرب طهران

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 مايو 2022, 09:54 صباحا
«الدفاع» الإيرانية تؤكد وقوع «حادث» في وحدة أبحاث لها قرب طهران
عناصر من الحرس الثوري الايراني خلال عرض عسكري في طهران، 22 سبتمبر 2020 (ا ف ب)
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أكدت وزارة الدفاع الإيرانية الخميس، ما نقله الإعلام الرسمي عن وقوع «حادث» في منطقة بارشين جنوب شرق طهران، بوحدة أبحاث تابعة لها، ما أودى بحياة مهندس.

وأفادت الوزارة في بيان عن «وقوع حادث مساء الأربعاء في إحدى الوحدات البحثية التابعة لها في منطقة بارشين»، ما أدى إلى «استشهاد المهندس إحسان قد بيغي وإصابة أحد زملائه»، حسب وكالة «فرانس برس».

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان الإعلام المحلي مقتل شخص جراء «حادث صناعي» في منطقة بارشين التي تضم مجمعا عسكريا يشتبه بأنه سبق لإيران أن أجرت فيه اختبارات تفجير قابلة للتطبيق في المجال النووي.

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