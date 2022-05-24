روسيا تحظر دخول 154 من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الخارجية الروسية، الثلاثاء، أن موسكو منعت 154 عضوًا في مجلس اللوردات البريطاني من دخول أراضيها ردًا على العقوبات التي تستهدف جميع أعضاء مجلس اتحاد روسيا تقريبًا.

وكتبت وزارة الخارجية في بيان: «ردًا على القرار الذي اتخذته حكومة بريطانيا العظمى في مارس لوضع قائمة عقوبات تشمل مجلس الاتحاد بأكمله تقريبًا، تم فرض قيود بحق 154 عضوًا في مجلس اللوردات»، وفق «فرانس برس».

وأعلنت الخارجية الروسية، السبت الماضي، فرض عقوبات على 963 مواطنًا أميركيًا، بمَن فيهم الرئيس جو بايدن، وابنه هانتر، ونائبته كامالا هاريس.

الحوار الصادق والاحترام المتبادل

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه العقوبات جاءت ردًا على إجراء مماثل اتخذته الولايات المتحدة ضد روسيا، مشيرة إلى قائمة بالمواطنين الأميركيين الممنوعين بشكل دائم من دخول روسيا، وأضاف البيان: «لا تسعى روسيا إلى المواجهة، وهي منفتحة على الحوار الصادق والاحترام المتبادل، وتفصل الشعب الأميركي، الذي نحترمه دائمًا عن السلطات التي تحرض على الخوف منا».

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وفرضت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات عديدة على موسكو، ردًا على الغزو الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي. وشملت العقوبات، تجميد الأصول الروسية في الخارج، واستبعاد عدد من البنوك الروسية خارج نظام «سويفت» العالمي للمعاملات المالية.