واشنطن وسيول تعرضان على كوريا الشمالية المساعدة لمكافحة «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط

عرضت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية السبت، تقديم مساعدة لكوريا الشمالية لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19.

وجاء في بيان مشترك صدر في ختام قمة بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والكوري الجنوبي يون سوك يول، في سيول أن «الزعيمين يبديان قلقهما بشأن تفشي وباء كوفيد-19 أخيرا» في كوريا الشمالية، مؤكدًا «استعدادهما للعمل مع الأسرة الدولية من أجل تقديم مساعدة» لبيونغ يانغ، بحسب وكالة «فرانس برس».

وسجلت كوريا الشمالية السبت، أكثر من 200 ألف إصابة جديدة بالحمى لليوم الخامس على التوالي في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أول انتشار مؤكد لفيروس كورونا.

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ويرجح مراقبون أن تكون أكثرية تلك الإصابات بـ«الحمى» إصابات بـ«كوفيد» في الواقع، ولكن مسؤولين في استخبارات كوريا الجنوبية، قالوا أيضًا إن بعضها قد يكون سببه فيروس آخر غير كورونا، وفق «يورو نيوز».

ويشير المسؤولون الكوريون الجنوبيون إلى أن الأمراض التي تنتقل عبر المياه تحولت إلى مشكلة كبيرة في كوريا الشمالية في السنوات الأخيرة، ولكن ما هو مؤكد أن النظام في كوريا الشمالية لا يعطي صورة دقيقة عن الأوضاع الصحية بسبب «كوفيد».