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فرنسا: الاستئناف يؤيد اتهام «لافارج» بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بسورية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 مايو 2022, 07:31 مساء
فرنسا: الاستئناف يؤيد اتهام «لافارج» بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بسورية
شعار مجموعة «لافارج» الفرنسية السويسرية في باريس. (أ ف ب)
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تعرضت شركة «لافارج» الفرنسية للإسمنت لضربة، الأربعاء، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف في باريس اتهامات موجهة لها «بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية» في سورية، وهي اتهامات تمثل عبئًا على الشركة منذ سنوات.

وقال مستشار قانوني للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وهو طرف في القضية، إن محكمة الاستئناف في باريس أيدت حكمًا أصدرته أعلى محكمة في فرنسا، والذي نص في العام الماضي على أن من الممكن التحقيق مع «لافارج» بتهم متصلة بجرائم ضد الإنسانية بسبب استمرارها في تشغيل مصنع في سورية بعد اندلاع الصراع في العام 2011، بحسب «رويترز».

 «لافارج» تخفق في مسعى لدحض تهمة التواطؤ 
ولا يمثل القرار، وهو خطوة إجرائية أخرى في تحقيق معقد، حكمًا نهائيًا في الجرائم المذكورة. ويعد التحقيق في قضية شركة «لافارج»، التي أصبحت الآن جزءًا من «هولسيم» المدرجة في سويسرا، أحد أكثر الإجراءات الجنائية ضد الشركات اتساعًا وتعقيدًا في التاريخ القانوني الفرنسي المعاصر.

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وفي العام 2021، أخفقت «لافارج» في مسعى لدحض تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في الصراع السوري، عندما قالت أعلى محكمة في فرنسا إنه يتعين إعادة النظر في الأمر، وأبطلت حكمًا سابقًا.

دفع أموال لجماعات مسلحة لحماية الموظفين 
واعترفت الشركة في السابق، بعد تحقيق داخلي خاص، بأن فرعها في سورية دفع أموالًا لجماعات مسلحة للمساعدة في حماية الموظفين بالمصنع. لكنها رفضت عدة اتهامات موجهة لها في إطار التحقيق القانوني الفرنسي، من بينها التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بسبب معاملات مع جماعات متشددة في المنطقة، من بينها تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي حالة توجيه لائحة اتهام‭‭ ‬‬رسمية إلى «لافارج»، فسيشكل ذلك سابقة تاريخية، حيث لم تتم محاكمة أي شركة فرنسية قط بجرائم ضد الإنسانية. وانخفضت أسهم «هولسيم» بما يزيد قليلًا عن واحد بالمئة في تعاملات منتصف النهار.

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