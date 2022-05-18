إيران تصادر سفينة أجنبية تنقل وقودا مهربا وتحتجز طاقمها

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، اليوم الأربعاء، أن السلطات صادرت سفينة أجنبية كانت تحاول تهريب الوقود من البلاد واحتجزت طاقمها.

وتحاول إيران التصدي لتفشي تهريب الوقود برًا إلى البلدان المجاورة وبحرًا إلى دول الخليج. وأسعار الوقود في إيران ضمن الأقل عالميًا بسبب الدعم الضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية، وفق وكالة «رويترز».

وقالت الوكالة إن السفينة كانت تنقل أكثر من 550 ألف لتر من الوقود المهرب، وصادرتها السلطات الإيرانية في مياه الخليج واصطحبتها إلى ميناء في إقليم هرمزجان في جنوب البلاد، مشيرة إلى أن السلطات القضائية تسلمت القضية للتحقيق.

وذكر قائد حرس الحدود في الإقليم «رصدنا واحتجزنا سفينة تحمل وقودًا مهربًا بهدف نقل شحنات كبيرة الحجم من الوقود المهرب شرقي جزيرة مارو». وضبطت السلطات الإيرانية عدة سفن في الشهور الماضية تقوم بتهريب الوقود في الخليج.