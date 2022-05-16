روسيا: سعي السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف الأطلسي «ستكون لعواقبه أبعاد هائلة»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن سعي السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا يشكل «خطأ فادحا».

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية، عن ريباكوف، قوله «إنه خطأ جسيم إضافي ستكون لعواقبه أبعاد هائلة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- «الناتو» مستعد لتعزيز «الضمانات الأمنية» لفنلندا والسويد قبل انضمامهما للحلف

- فنلندا تقرر تقديم طلب الانضمام إلى الناتو

وفي وقت سابق أمس، قررت فنلندا التقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفق ما أعلن رئيسها ساولي نينيستو، ورئيسة الوزراء سانا مارين، الأحد.

يوم تاريخي وبداية حقبة جديدة

قال الرئيس ساولي نينيستو، «اليوم وافق رئيس الجمهورية ولجنة السياسة الخارجية الحكومية بشكل مشترك على أن تتقدم فنلندا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بعد التشاور مع البرلمان. إنه يوم تاريخي وبداية حقبة جديدة».

فيما أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن انضمام فنلندا والسويد إلى «الناتو»، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، سيثبت أن «العدوان غير مجد».

وقال ستولتنبرغ للصحفيين عبر الإنترنت، خلال اجتماع لأعضاء الحلف في برلين أمس، إن «عضوية (البلدين) ستعزز أمننا المشترك وتظهر أن باب الناتو مفتوح، وأن العدوان غير مجد»، بحسب وكالة «فرانس برس».