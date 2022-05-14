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تركيا تعلن شرطها لقبول السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 مايو 2022, 06:56 مساء
تركيا تعلن شرطها لقبول السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي
علما فنلندا والسويد. (الإنترنت)
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قال الناطق باسم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن تركيا لم تغلق الباب أمام انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، لكنها تريد التفاوض مع دول الشمال وتشديد الإجراءات على ما تعتبره أنشطة إرهابية، خاصة في ستوكهولم.

وأبلغ إبراهيم كالين، الذي يشغل أيضًا منصب كبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية،«رويترز» في مقابلة في إسطنبول: «نحن لا نغلق الباب. لكننا نثير هذه القضية بشكل أساسي من باب الأمن القومي لتركيا»، بحسب موقع إذاعة «مونت كارلو» الدولية.

جمع الأموال والتجنيد في أوروبا
وقال كالين إن حزب العمال الكردستاني المتشدد، الذي صنفته تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، يقوم بجمع الأموال والتجنيد في أوروبا ووجوده «قوي ومعترف به» في السويد على وجه الخصوص.

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وأضاف كالين: «ما يجب القيام به واضح.. عليهم التوقف عن السماح لمنافذ حزب العمال الكردستاني وأنشطته ومنظماته وأفراده بالوجود في تلك البلدان».

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