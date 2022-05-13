إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون «خطأ»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة، أن انضمام فنلندا والسويد إلى عضوية حلف شمال الأطلسي سيكون «خطأ»، مثلما كان انضمام اليونان إلى معاهدة الناتو.

وأوضح الرئيس التركي للصحفيين، أنه لا يريد أن يرى «تكرار الخطأ نفسه الذي ارتكب عندما انضمت اليونان»، متهماً ستوكهولم وهلسنكي «بإيواء إرهابيين من حزب العمال الكردستاني»، وشدد على أنه «ليس لدينا رأي إيجابي»، بحسب وكالة فرانس برس..

- ستولتنبرغ: عملية انضمام فنلندا ستكون سلسة وسريعة

- الكرملين: انضمام فنلندا إلى «ناتو» تهديد مؤكد لروسيا

والخميس، أعرب الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين عن دعمهما فكرة الانضمام إلى «ناتو»، فيما رحّب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، ينس ستولتنبرغ، بقرار قادة فنلندا تأييد الانضمام إلى الحلف، مشيرًا إلى أن العملية ستكون «سلسلة وسريعة».

وعلّق ستولتنبرغ على موقفهما بالقول: «هذا قرار سيادي من قبل فنلندا، يحترمه ناتو بشكل كامل. إذا قررت فنلندا تقديم طلب الانضمام فسيتم الترحيب بها بحرارة في ناتو».

الكرملين يعتبر انضمام فنلندا إلى «ناتو» تهديدا مؤكدا لروسيا

من جهتها اعتبرت روسيا أن انضمام فنلندا المجاورة إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو» سيمثّل «بالتأكيد تهديدًا» لروسيا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن «توسيع ناتو واقتراب الحلف من حدودنا لا يجعل العالم وقارتنا أكثر استقرارًا وأمنًا»، وأكد ردًا على سؤال عمّا إذا كانت موسكو ترى في الخطوة تهديدًا «بالتأكيد».