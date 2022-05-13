Atwasat

إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون «خطأ»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 مايو 2022, 03:13 مساء
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون «خطأ»
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (الإنترنت).
alwasat radio

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة، أن انضمام فنلندا والسويد إلى عضوية حلف شمال الأطلسي سيكون «خطأ»، مثلما كان انضمام اليونان إلى معاهدة الناتو.

وأوضح الرئيس التركي للصحفيين، أنه لا يريد أن يرى «تكرار الخطأ نفسه الذي ارتكب عندما انضمت اليونان»، متهماً ستوكهولم وهلسنكي «بإيواء إرهابيين من حزب العمال الكردستاني»، وشدد على أنه «ليس لدينا رأي إيجابي»، بحسب وكالة فرانس برس..

- ستولتنبرغ: عملية انضمام فنلندا ستكون سلسة وسريعة
- الكرملين: انضمام فنلندا إلى «ناتو» تهديد مؤكد لروسيا

والخميس، أعرب الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين عن دعمهما فكرة الانضمام إلى «ناتو»، فيما رحّب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، ينس ستولتنبرغ، بقرار قادة فنلندا تأييد الانضمام إلى الحلف، مشيرًا إلى أن العملية ستكون «سلسلة وسريعة».

وعلّق ستولتنبرغ على موقفهما بالقول: «هذا قرار سيادي من قبل فنلندا، يحترمه ناتو بشكل كامل. إذا قررت فنلندا تقديم طلب الانضمام فسيتم الترحيب بها بحرارة في ناتو».

الكرملين يعتبر انضمام فنلندا إلى «ناتو» تهديدا مؤكدا لروسيا
من جهتها اعتبرت روسيا أن انضمام فنلندا المجاورة إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو» سيمثّل «بالتأكيد تهديدًا» لروسيا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن «توسيع ناتو واقتراب الحلف من حدودنا لا يجعل العالم وقارتنا أكثر استقرارًا وأمنًا»، وأكد ردًا على سؤال عمّا إذا كانت موسكو ترى في الخطوة تهديدًا «بالتأكيد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة

بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة
كيلليني يؤكد رحيله عن يوفنتوس

كيلليني يؤكد رحيله عن يوفنتوس
الإمارات تنعى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

الإمارات تنعى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
كشف أول صورة للثقب الأسود في مجرتنا

كشف أول صورة للثقب الأسود في مجرتنا
لودريان يؤكد وجود «وحدة قوية جدا» في مجموعة السبع لدعم أوكرانيا «حتى النصر»

لودريان يؤكد وجود «وحدة قوية جدا» في مجموعة السبع لدعم أوكرانيا «حتى النصر»
استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا.. تحضير فرنسي لـ«فرسان المتوسط» قبل ضربة البداية

استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا.. تحضير فرنسي لـ«فرسان المتوسط» قبل ضربة البداية
كاركاتير حليم - شيرين أبوعاقلة .. اغتيال الحقيقة

كاركاتير حليم - شيرين أبوعاقلة .. اغتيال الحقيقة
دورة روما: خروج نادال من ثمن النهائي على يد شابوفالوف

دورة روما: خروج نادال من ثمن النهائي على يد شابوفالوف
نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط

نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط
في العدد 338: الإغلاق النفطي مستمر.. ومخاوف من فاتورة الغذاء

في العدد 338: الإغلاق النفطي مستمر.. ومخاوف من فاتورة الغذاء
ليبيا تتوج اليوم بذهبيتين في الكرة الحديدية

ليبيا تتوج اليوم بذهبيتين في الكرة الحديدية
اعتقال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي

اعتقال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي
وكالة «نوفا» الإيطالية تعلن انطلاق مشاورات جديدة بشأن العملية السياسية في ليبيا بسويسرا

وكالة «نوفا» الإيطالية تعلن انطلاق مشاورات جديدة بشأن العملية السياسية في ليبيا ...
اليورو يتراجع أمام الدولار إلى أدنى مستوى منذ 5 سنوات

اليورو يتراجع أمام الدولار إلى أدنى مستوى منذ 5 سنوات
خوارزمية جديدة بالذكاء الصناعي قد تحمي العالم من مخاطر التسونامي

خوارزمية جديدة بالذكاء الصناعي قد تحمي العالم من مخاطر التسونامي
الخطوط الليبية تعلن استئناف رحلاتها من «معيتيقة» إلى طبرق وسبها وغات

الخطوط الليبية تعلن استئناف رحلاتها من «معيتيقة» إلى طبرق وسبها وغات
مع استمرار حربها ضد أوكرانيا.. دراغي: روسيا لم تعد تلك التي لا تقهر

مع استمرار حربها ضد أوكرانيا.. دراغي: روسيا لم تعد تلك التي لا تقهر
شاهد.. «اقتصاد+» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا

شاهد.. «اقتصاد+» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بريطانيا تطالب بمواصلة الضغط على بوتين
بريطانيا تطالب بمواصلة الضغط على بوتين
بوريل يعلن إعادة «فتح» المفاوضات بشأن النووي الإيراني
بوريل يعلن إعادة «فتح» المفاوضات بشأن النووي الإيراني
لودريان يؤكد وجود «وحدة قوية جدا» في مجموعة السبع لدعم أوكرانيا «حتى النصر»
لودريان يؤكد وجود «وحدة قوية جدا» في مجموعة السبع لدعم أوكرانيا ...
ألمانيا تتهم روسيا بـ«سرقة حبوب وبضائع» في شرق أوكرانيا
ألمانيا تتهم روسيا بـ«سرقة حبوب وبضائع» في شرق أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بـ500 مليون يورو
الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. ......
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 ......
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»...
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟...
الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بتبرير استخدامها للفيتو
الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول دائمة العضوية بمجلس ......
المزيد
بايدن يوجه تحية لذكرى رئيس الإمارات «الشريك الحقيقي» للولايات المتحدة
بايدن يوجه تحية لذكرى رئيس الإمارات «الشريك الحقيقي» ......
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون «خطأ»
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون ......
تقرير رسمي: انضمام السويد لـ«حلف الأطلسي» يخفض خطر نشوب نزاع في شمال أوروبا
تقرير رسمي: انضمام السويد لـ«حلف الأطلسي» يخفض خطر نشوب نزاع......
الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بـ500 مليون يورو
الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا......
ألمانيا تتهم روسيا بـ«سرقة حبوب وبضائع» في شرق أوكرانيا
ألمانيا تتهم روسيا بـ«سرقة حبوب وبضائع» في شرق أوكرانيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط