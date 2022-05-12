ستولتنبرغ: عملية انضمام فنلندا ستكون سلسة وسريعة

القاهرة - بوابة الوسط

رحّب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، ينس ستولتنبرغ، بقرار قادة فنلندا تأييد الانضمام إلى الحلف، مشيرًا إلى أن العملية ستكون «سلسلة وسريعة».

وقبل ساعات، أعرب الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين عن دعمهما فكرة الانضمام إلى «ناتو». وعلّق ستولتنبرغ على موقفهما بالقول: «هذا قرار سيادي من قبل فنلندا، يحترمه ناتو بشكل كامل. إذا قررت فنلندا تقديم طلب الانضمام فسيتم الترحيب بها بحرارة في ناتو»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

قادة فنلندا يؤيدون الانضمام لـ«ناتو»

وأعرب الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، ورئيسة الوزراء، سانا مارين، الخميس، عن تأييدهما لانضمام بلدهما إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو».

وقالا في بيان مشترك إن «عضوية ناتو ستعزز أمن فنلندا. وبانضمامها إلى ناتو، ستزيد فنلندا من قوة التحالف الدفاعي برمته». وشددا على أن «على فنلندا التقدّم بطلب للانضمام إلى ناتو دون تأخير»، مضيفين أن بيانًا رسمًيا في هذا الصدد سيصدر الأحد، وفق الوكالة الفرنسية.

الكرملين: انضمام فنلندا لـ«ناتو» تهديد لروسيا

وردا على ذلك، اعتبر الكرملين أن انضمام فنلندا المجاورة إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو» سيمثّل «بالتأكيد تهديدًا» لروسيا.

ونقلت «فرانس برس» عن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله للصحفيين إن «توسيع ناتو واقتراب الحلف من حدودنا لا يجعل العالم وقارتنا أكثر استقرارًا وأمنًا»، وأكد ردًا على سؤال عمّا إذا كانت موسكو ترى في الخطوة تهديدًا «بالتأكيد».