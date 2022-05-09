ماكرون يبدي تأييده لمراجعة معاهدات الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الإثنين، من ستراسبورغ أنه «مؤيد لمراجعة معاهدات» الاتحاد الأوروبي، مقترحا أن يناقش قادة الدول الأعضاء الـ27 الأمر خلال قمة في يونيو.

وقال ماكرون، أمام البرلمان الأوروبي، في أول خطاب له حول أوروبا منذ إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا وبدء الغزو الروسي لأوكرانيا، «ينبغي إصلاح نصوصنا، هذا واضح.. أحد مسارات هذا الإصلاح هو الدعوة لعقد اجتماع عام لمراجعة المعاهدات. هذا اقتراح البرلمان الأوروبي وأنا موافق عليه»، وفق وكالة «فرانس برس».

البرلمان الأوروبي يدعو لإعادة صياغة المعاهدات الأساسية للاتحاد

والأربعاء الماضي، دعا البرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي لإعادة صياغة معاهداته الأساسية، بناءً على طلب مجموعة من المواطنين الأوروبيين ممن شاركوا في استشارة واسعة النطاق.

وصوتت غالبية من نواب الاتحاد الأوروبي، تأييدا لإصلاح أجزاء من المعاهدات بهدف تعزيز الجاذبية الديمقراطية للكتلة، علما بأن قرارهم استشاري، وأي تعديلات يتعين الموافقة عليها بالإجماع من جانب الدول الـ27 للاتحاد.