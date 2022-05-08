الولايات المتحدة تعلن عقوبات جديدة تستهدف وسائل إعلام روسية وخدمات للشركات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البيت الأبيض في بيان، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على ثلاث من كبرى قنوات التلفزة الروسية وستحرم كل الشركات الروسية من الاستفادة من الخدمات الاستشارية وتلك المتصلة بالمحاسبة التي توفرها الشركات الأميركية، وفق وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وتستهدف العقوبات الجديدة وضع قنوات «بيرفي كنال» و«روسيا-1» و«ان تي في» على القائمة السوداء، وتحظر واشنطن على أي شركة أميركية تمويلها عبر الإعلانات أو بيعها معدات.

حظر تمويل الدعاية الروسية

ونقلت «فرانس برس» عن مسؤول كبير في البيت الأبيض لم يشأ كشف هويته قوله إنه «ينبغي ألا تشارك أي شركة أميركية في تمويل الدعاية الروسية».

ونوه الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أربعة أيام بعزم الولايات المتحدة فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا ضمن سلسلة بدأت في تنفيذها منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي.

وسبق أن فرضت عقوبات على وسائل إعلام روسيا من بينها قناة «روسيا اليوم» ووكالات أنباء من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، وردت روسيا على بعض من هذه العقوبات بالمعاملة بالمثل.