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أوربان: رغبة الاتحاد الأوروبي بفرض حظر نفطي على روسيا تجاوز للخط الأحمر ويضر بالوحدة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 مايو 2022, 11:25 صباحا
أوربان: رغبة الاتحاد الأوروبي بفرض حظر نفطي على روسيا تجاوز للخط الأحمر ويضر بالوحدة
رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان. (أرشيفية، الإنترنت)
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قال رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان، الجمعة، إن رغبة بروكسل في فرض حظر على واردات النفط الروسية تجاوز «للخط الأحمر» ويمس بالوحدة الأوروبية التي ظهرت منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وقال في مقابلة إذاعية إن «رئيسة المفوضية»، أورسولا فون دير لايين، «تهجمت على الوحدة الأوروبية عن قصد أو غير قصد». وأضاف «منذ البداية أوضحنا أن هناك خطا أحمر وهو الحظر على الطاقة. تجاوزوا ذلك الخط».

«لا ضمانات» لأمن الطاقة المجري
وأعلنت الحكومة المجرية في بيان الأربعاء الماضي رفضها «بشكله الحالي» لمقترح الاتحاد الأوروبي حول فرض حظر تدريجي للنفط الروسي، معتبرة أن من شأن ذلك أن «يدمر كليا» أمن إمدادات الطاقة لديه وأنه لا ضمانات لأمن طاقة المجر.

- المفوضية الأوروبية تقترح حظرا تدريجيا على النفط الروسي

وفي وقت سابق من اليوم، اقترحت المفوضية الأوروبية، فرض حظر تدريجي على النفط ومشتقات النفط الروسية في إطار حزمة جديدة من العقوبات، حسبما أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين.

رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان يعارض مشروع الحظر الأوروبي للنفط الروسي.

قال رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان الجمعة إن رغبة بروكسل في فرض حظر على واردات النفط الروسية تجاوز «للخط الأحمر» ويمس بالوحدة الأوروبية التي ظهرت منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وقال في مقابلة إذاعية إن «رئيسة المفوضية»، أورسولا فون دير لايين، «تهجمت على الوحدة الأوروبية عن قصد أو غير قصد». وأضاف «منذ البداية أوضحنا أن هناك خطا أحمر وهو الحظر على الطاقة. تجاوزوا ذلك الخط».

«لا ضمانات» لأمن الطاقة المجري
وأعلنت الحكومة المجرية في بيان الأربعاء الماضي رفضها «بشكله الحالي» لمقترح الاتحاد الأوروبي حول فرض حظر تدريجي للنفط الروسي، معتبرة أن من شأن ذلك أن «يدمر كليا» أمن إمدادات الطاقة لديه وأنه لا ضمانات لأمن طاقة المجر.

- المفوضية الأوروبية تقترح حظرا تدريجيا على النفط الروسي

وفي وقت سابق من اليوم، اقترحت المفوضية الأوروبية، فرض حظر تدريجي على النفط ومشتقات النفط الروسية في إطار حزمة جديدة من العقوبات، حسبما أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.

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