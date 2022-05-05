السلطات الصينية تطلب من ملايين السكان في بكين العمل من المنزل لمنع انتشار «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

عاد ملايين الأشخاص في بكين الخميس، إلى العمل عن بُعد، مع إغلاق العشرات من محطات قطارات الأنفاق إثر عطلة وطنية باهتة بسبب القيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وتواصل السلطات الصينية اتباع سياسة «صفر كوفيد» للحد من انتشار الجائحة، التي تقضي بفرض إجراءات إغلاق وفحوص جماعية بينما تكافح أكبر انتشار للوباء منذ أيامه الأولى، وقد أغلقت أحياء بأكملها في العاصمة بسبب عدد قليل من الإصابات، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعلنت بكين تسجيل خمسين إصابة محلية بالفيروس الخميس غداة تأكيدها أن سكان تشاويانغ الحي الأكثر اكتظاظا في بكين ويضم 3.5 مليون نسمة، يجب أن يعملوا من منازلهم.

وطلب من العاملين المضطرين للتوجه إلى مكاتبهم قيادة سياراتهم بأنفسهم وتجنب التجمعات، كما شجعت السلطات سكان حي آخر في بكين وهو تونغتشو على العمل في منازلهم، بينما بقيت عشرات من محطات المترو في جميع أنحاء المدينة مغلقة.

وشوهد بعض الموظفين وهم يعودون إلى مبانيهم الخميس في تشاويانغ ويقومون بعرض وثائقهم الصحية التي تسمح بدخول الأماكن.

وتتخذ بكين إجراءاتها بحذر بعد الإغلاق الطويل الذي شهدته شنغهاي أكبر مدينة في الصين وأدى إلى نقص الغذاء وحالة من الغضب العام. وسجلت شنغهاي - بؤرة الانتشار الأخير للوباء - أكثر من 4600 إصابة معظمها دون أعراض الخميس.