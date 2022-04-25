النيابة العامة الأوكرانية: 5 قتلى في قصف على منشآت للسكك الحديدية

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل خمسة أشخاص وأُصيب 18 آخرون، الإثنين، في ضربات روسية طالت منشآت للسكك الحديدية في منطقة فينيتسيا في وسط أوكرانيا الغربي على ما أعلنت النيابة العامة المحلية.

وقالت النيابة العامة في بيان: «بسبب قصف العدو قُتل خمسة أشخاص وجرح 18»، موضحة أن قصفًا صاروخيًا استهدف قبل ظهر الإثنين «منشآت نقل» قرب مدينتي جميرينكا وكوزياتين الصغيرتين، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت قيادة القوات البرية الأوكرانية، الأحد، أن خسائر القوات الروسية ارتفعت إلى 21 ألف قتيل من الجنود، بالإضافة لتدمير مئات الدبابات والآليات والمدرعات، وذلك مع دخول الغزو الروسي شهره الثالث. وتشير هذه الإحصاءات التي نشرها الجيش الأوكراني إلى مقتل 21800 ألف جندي روسي، وذلك على الرغم من عدم إمكانية التحقق من هذا الرقم من أطراف مستقلة، بحسب موقع إذاعة «مونت كارلو» الدولية.

وتابع الجيش أنه دمر ما مجموعه 873 دبابة و2238 عربة مدرعة و179 مقاتلة و154 طائرة هليكوبتر و408 مدفع.

التحقيق الأوروبي حول جرائم الحرب

وفي سياق متصل أعلنت الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي «يوروجست»، الإثنين، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، البريطاني كريم خان، سيشارك في التحقيق الأوروبي حول جرائم الحرب المفترضة في أوكرانيا، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وقالت الوكالة، في بيان، إن فريق التحقيق المشترك الذي جرى تشكيله في مارس بتعاون بين ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا، وبدعم من «يوروجست»، يهدف إلى تسهيل عمل المحققين والملاحقات القضائية في الدول المعنية، إضافة إلى القضايا التي يمكن أن تحال إلى المحكمة الجنائية الدولية.

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وقف إطلاق نار من طرف روسيا

وأعلنت أوكرانيا، أن موسكو لم توافق على طلبها إقامة ممر إنساني، للسماح بإجلاء الجنود المصابين والمدنيين من مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول المحاصرة. وقالت نائبة رئيس الوزراء، إيرينا فيريشتوك، على «تلغرام»، «للأسف لا توجد اتفاقات بشأن الممرات الإنسانية من آزوفستال اليوم»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت روسيا نيتها وقف الأعمال العدائية، الإثنين، للسماح بإجلاء مدنيين عالقين مع جنود أوكرانيين في مجمع آزوفستال للصناعات المعدنية المحاصر في مدينة ماريوبول، في جنوب شرق أوكرانيا.