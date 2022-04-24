الانتخابات الفرنسية.. لوبن تقر بهزيمتها وتتعهد بمواصلة الكفاح

القاهرة - بوابة الوسط

قالت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبن، اليوم الأحد، إنها ستواصل الكفاح السياسي ضد الرئيس إيمانويل ماكرون في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية في يونيو، بينما أقرت بهزيمتها في الانتخابات الرئاسية.

وأضافت لمناصريها بعد أن أشارت توقعات مبكرة إلى أنها خسرت الانتخابات، «أظهر الفرنسيون مساء اليوم رغبة في ثقل موازن قوي ضد إيمانويل ماكرون، رغبة في معارضة ستواصل الدفاع عنهم وحمايتهم»، وفق وكالة «رويترز».

لوبن: النتيحة تشكل انتصارا مدويا

ووعدت لوبن بـ«مواصلة» مسيرتها السياسية، مؤكدة أنها «لن تتخلى أبدًا» عن الفرنسيين، مؤكدة أن «النتيجة تشكل انتصارًا مدويًا».

وأفادت تقديرات أولية في وقت سابق اليوم بفوز إيمانويل ماكرون في جولة الإعادة بعدما تغلب على مارين لوبن.

وتشير التقديرات إلى حصول ماكرون على ما بين 57.6 و58.2 في المئة من الأصوات متقدمًا على مرشحة التجمع الوطني التي حازت ما بين 41.8 و42.4% من الأصوات، بحسب تلك التقديرات.