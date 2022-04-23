إضراب وفوضى في مطار أمستردام.. ومطالب للمسافرين بعدم الحضور

القاهرة - بوابة الوسط

حث مطار سخيبول بالعاصمة الهولندية أمستردام، المسافرين يوم السبت على عدم الحضور إلى المطار، بعد أن تسبب إضراب للعاملين الأرضيين في بداية عطلة مدرسية، في حدوث فوضى بثالث أكثر المطارات الأوروبية ازدحامًا.

وأغلقت الشرطة مخارج الطرق السريعة المؤدية إلى المطار بعد ظهر السبت، بعد امتداد الطوابير عند بوابات المغادرة إلى خارج مباني المطار، وفق وكالة «رويترز».

ونصحت سلطات المطار في بيان صدر قبيل الظهر المسافرين بعدم المجيء إلى المطار حتى الساعة الواحدة ظهرًا، بتوقيت غرينتش على الأقل في الوقت الذي عمل موظفو المطار على نقل أكبر عدد ممكن من آلاف الركاب المحبطين إلى طائراتهم التي غالبًا ما تتأخر.

وبدأ عمال الأمتعة بشركة «كيه.إل.إم» وهي الذراع الهولندية لشركة الخطوط الجوية الفرنسية، إضرابًا لم يعلن عنه مسبقًا في ساعة مبكرة من صباح السبت، للمطالبة بزيادة رواتبهم وتحسين ظروف العمل.

ويتعامل موظفو «كيه.إل.إم» الأرضيون مع نحو نصف جميع الأمتعة القادمة عبر سخيبول، ثالث أكثر المطارات ازدحامًا في أوروبا بعد مطاري شارل ديجول بباريس وهيثرو بلندن، وقالت نقابة العمال (إف.إن.في) إن الإضراب انتهى عند الظهر تقريبًا.