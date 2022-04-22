Atwasat

الساعات الأخيرة من حملة انتخابات الرئاسة الفرنسية.. ماذا حدث؟

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 أبريل 2022, 06:08 مساء
الساعات الأخيرة من حملة انتخابات الرئاسة الفرنسية.. ماذا حدث؟
ماكرون ولوبان، (أرشيفية: ا ف ب)
alwasat radio

ألقى كل من إيمانويل ماكرونـ ومارين لوبن، الجمعة، بثقلهما في معركة الساعات الأخيرة من الحملة للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية لخيار بين مشروعين ونظرتين إلى العالم مختلفتين كل الاختلاف، حسب وكالة «فرانس برس».

في ضوء آخر استطلاعات الرأي، فإن الرئيس المنتهية ولايته الذي يرجح فوزه بنسبة تراوح بين 55.5 و57.5%، يحظى بفرص كبيرة لتجديد ولايته الرئاسية لخمس سنوات. ويشيع هذا الأمر ارتياحا كبيرا للأوساط، في فرنسا كما في الخارج، التي تخشى وصول اليمين المتطرف إلى السلطة في دولة عظمى عالمية، عضو دائم العضوية في مجلس الأمن الدولي وتمتلك السلاح النووي، بعد المشاهد الشعبوية التي حدثت مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 2016.

ودعا قادة ألمانيا وإسبانيا والبرتغال، الخميس، الناخبين الفرنسيين إلى اختيار الأحد «المرشح الديمقراطي» أمام منافسته، منددين بالروابط بين الشعبويين واليمين المتطرف الأوروبي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويحاول الخصمان حشد ناخبي المرشح اليساري المتطرف جان لوك ميلانشون الذي جاء في المركز الثالث في 10 أبريل خلف لوبن مع حوالي 22% من الأصوات. وبالتالي، فإنهما سيسعيان إلى تجنب المقاطعة التي ستحدد حسب الخبراء، مصير الاقتراع خلال العطلة المدرسية.

وفقا لمارتيال فوكو من مركز «سيفيبوف» لاستطلاعات الرأي «كلما زادت نسبة المقاطعة كلما تقلص الفارق في نوايا التصويت» ما يشكل «خطرا حقيقيا على إيمانويل ماكرون».

طغت الأزمة الصحية ثم الحرب في أوكرانيا إلى حد كبير على الحملة لتأثيرها على القدرة الشرائية، الشغل الشاغل للفرنسيين، بسبب تداعيات النزاع على أسعار الطاقة والغذاء. ولجذب ناخبي ميلانشون، وعدت مارين لوبن بحماية «الفئات الأكثر ضعفا» في حين أجرى إيمانويل ماكرون تحولا إلى اليسار واعدا بجعل الملف البيئي الأولوية القصوى لسياسته.

«دورة ثالثة» في يونيو؟
قبل تجمع انتخابي أخير بعد ظهر الجمعة في فيجاك بدائرة لوت (وسط) قال ماكرون، صباح الجمعة، لإذاعة «فرانس إنتر» إن مارين لوبن تمكنت من «التقدم المقنع» لكن «ركائز اليمين المتطرف» «لا تزال قائمة» في برنامجها. لوبن التي زارت سوق إيتابل (شمال)، انتقدت مشروع الرئيس المنتهية ولايته لإصلاح رواتب التقاعد، الذي يريد رفع سن التقاعد القانوني إلى 64 أو 65 عاما، بينما تفضل الإبقاء عليه بين 60 إلى 62 عاما. وأعلنت أن «الفرنسيين مع إيمانويل ماكرون سينالون المؤبد».

كشفت المناظرة التلفزيونية، مساء الأربعاء، بين المرشحين إلى الدورة الثانية، خلافاتهما العميقة بشأن أوروبا والاقتصاد والقدرة الشرائية والعلاقات مع روسيا ورواتب التقاعد أو الهجرة. وبغض النظر عن الفائز، فإن الانتخابات التشريعية التي ستلي الانتخابات الرئاسية في يونيو ستكون أشبه بـ«دورة ثالثة». وستواجه مارين لوبان كما إيمانويل ماكرون صعوبة في تأمين أغلبية برلمانية.

وأظهر جان لوك ميلانشون طموحه في أن يصبح رئيسا للوزراء وبالتالي يفرض تعايشا، مراهنا على تصويت كبير لصالح نواب حزبه «فرنسا المتمردة». في المقابل، قد تحسم دورة ثالثة أخرى في الشارع، على نموذج الاحتجاج الشعبي لـ«السترات الصفراء» في 2018-2019.
ويدعم إيمانويل ماكرون بشكل خاص مشروع إصلاح رواتب التقاعد الذي لا يحظى بشعبية في صفوف الرأي العام. وإذا وصلت مارين لوبن إلى قصر الإليزيه، فمن المحتمل أن يتغير المشهد كليا اعتبارا من مساء الأحد مع الدخول في المجهول في اليوم التالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحلوى البحرينية التقليدية طبق رئيسي في رمضان

الحلوى البحرينية التقليدية طبق رئيسي في رمضان
برنامج «الميزان» (الحلقة 3)

برنامج «الميزان» (الحلقة 3)
برنامج «كتب ليبية» (10)

برنامج «كتب ليبية» (10)
خلونا نحلموا (الحلقة 10)

خلونا نحلموا (الحلقة 10)
مسلسل «شن الحكاية» (10)

مسلسل «شن الحكاية» (10)
مسلسل «هذا هو» (9)

مسلسل «هذا هو» (9)
الكاسا (الحلقة 7)

الكاسا (الحلقة 7)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (7)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (7)
كاركاتير خيري - حرب أوكرانيا وإزدواجية الغرب في تطبيق حقوق الإنسان

كاركاتير خيري - حرب أوكرانيا وإزدواجية الغرب في تطبيق حقوق الإنسان
عماد قدارة لـ«الوسط»: الجهل جعل الفنان يواجه «مذابح فيسبوكية».. و«الترند» أصبح أمراً واقعاً

عماد قدارة لـ«الوسط»: الجهل جعل الفنان يواجه «مذابح فيسبوكية».. و«الترند» أصبح ...
الاتحاد والأهلي طرابلس يلجآن لحسم مقعد «الكونفدرالية».. الأحد

الاتحاد والأهلي طرابلس يلجآن لحسم مقعد «الكونفدرالية».. الأحد
الدبيبة يطالب النائب العام بالتحقيق في تصريحات قرقاب على قناة الوسط «WTV»

الدبيبة يطالب النائب العام بالتحقيق في تصريحات قرقاب على قناة الوسط «WTV»
عبدالحكيم بلحاج في طرابلس وقد يمثل أمام النائب العام

عبدالحكيم بلحاج في طرابلس وقد يمثل أمام النائب العام
«فاينانشيال تايمز»: عون يلقي باللوم على «حفتر» بشأن عمليات الإغلاق الأخيرة لمنشآت نفطية

«فاينانشيال تايمز»: عون يلقي باللوم على «حفتر» بشأن عمليات الإغلاق الأخيرة ...
داخل العدد 335: قوت الليبيين رهينة الصراع السياسي.. وتراجع حقوق الإنسان

داخل العدد 335: قوت الليبيين رهينة الصراع السياسي.. وتراجع حقوق الإنسان
مزاعم إسرائيلية جديدة حول «هجوم ميونخ».. وطلب تعويضات من ليبيا بـ165 مليون دولار

مزاعم إسرائيلية جديدة حول «هجوم ميونخ».. وطلب تعويضات من ليبيا بـ165 مليون دولار
(فيديو) باشاغا: ليبيا ليست غنيمة لشخص أو حكومة أو عائلة.. ولهذا السبب عقدنا اجتماع الحكومة الأول في سبها

(فيديو) باشاغا: ليبيا ليست غنيمة لشخص أو حكومة أو عائلة.. ولهذا السبب عقدنا ...
بعد الهجمات الأخيرة.. كيف تغير أسلوب النضال الفلسطيني ضد «إسرائيل»؟

بعد الهجمات الأخيرة.. كيف تغير أسلوب النضال الفلسطيني ضد «إسرائيل»؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الطيران الحربي التركي يقصف منطقة كردية بمدينة السليمانية
الطيران الحربي التركي يقصف منطقة كردية بمدينة السليمانية
المفوضية الأوروبية تقترح ضخ تمويل إضافي لمساعدة الفارين من الحرب بأوكرانيا
المفوضية الأوروبية تقترح ضخ تمويل إضافي لمساعدة الفارين من الحرب ...
لافروف: المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا متعثرة
لافروف: المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا متعثرة
اتفاق بين بريطانيا والهند حول شراكة أمنية ودفاعية
اتفاق بين بريطانيا والهند حول شراكة أمنية ودفاعية
الساعات الأخيرة من حملة انتخابات الرئاسة الفرنسية.. ماذا حدث؟
الساعات الأخيرة من حملة انتخابات الرئاسة الفرنسية.. ماذا حدث؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»...
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما...
(فيديو) برلين تندد «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا وتطالب بمزيد العقوبات على موسكو
(فيديو) برلين تندد «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا وتطالب بمزيد ......
30 قتيلا و100 جريح في الهجوم على محطة كراماتورسك للقطارات في أوكرانيا
30 قتيلا و100 جريح في الهجوم على محطة كراماتورسك للقطارات في......
الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في مترو أنفاق بنيويورك.. ويلاحق بتهمة شن «هجوم إرهابي»
الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في ......
المزيد
مولدافيا تستدعي السفير الروسي
مولدافيا تستدعي السفير الروسي...
بوتين يستقبل غوتيريس في موسكو الأسبوع المقبل
بوتين يستقبل غوتيريس في موسكو الأسبوع المقبل...
33 قتيلًا في تفجير استهدف مسجدًا شمال أفغانستان
33 قتيلًا في تفجير استهدف مسجدًا شمال أفغانستان...
الساعات الأخيرة من حملة انتخابات الرئاسة الفرنسية.. ماذا حدث؟
الساعات الأخيرة من حملة انتخابات الرئاسة الفرنسية.. ماذا ......
اتفاق بين بريطانيا والهند حول شراكة أمنية ودفاعية
اتفاق بين بريطانيا والهند حول شراكة أمنية ودفاعية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط