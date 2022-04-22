الأمم المتحدة تقول إنها وثقت مقتل 50 مدنيا في بلدة بوتشا الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

وثقت الأمم المتحدة «عمليات قتل بما فيها إعدامات بإجراءات موجزة»، لخمسين مدنيا بعضهم بعمليات إعدام بإجراءات موجزة في بلدة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية كييف، كما قالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف، رافينا شامداساني.

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وقالت شامداساني، في مؤتمر دوري للأمم المتحدة في جنيف «خلال مهمة إلى بوتشا في 9 إبريل، وثق محققون تابعون للأمم المتحدة مقتل 50 مدنيا، بعضهم بعمليات إعدام بإجراءات موجزة»، وفق وكالة «فرانس برس».