كييف تعلق عمليات الإجلاء في الشرق لليوم الثاني نتيجة القصف الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أوكرانيا، الإثنين، وقف عمليات إجلاء المدنيين من المدن والبلدات الواقعة على خط المواجهة في شرق البلاد، لليوم الثاني على التوالي، متهمة القوات الروسية بإغلاق وقصف الممرات الإنسانية.

- «السلطات الأوكرانية»: لا إجلاء لمدنيين من شرق البلاد اليوم في غياب اتفاق مع الروس

وقالت نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية، إيرينا فيريشتشوك، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، «للأسف لن تكون هناك ممرات إنسانية اليوم 18 إبريل.. في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، لم يتوقف المحتلون الروس عن إغلاق وقصف الممرات الإنسانية»، وفق وكالة «فرانس برس».