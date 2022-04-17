«رويترز»: إصابات «كوفيد-19» حول العالم تتجاوز 502.2 مليون.. وإجمالي الوفيات يتخطى 6.5 مليون

القاهرة - بوابة الوسط

أصيب أكثر من 502.2 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم وتُوفي 6592734 شخصًا طبقًا لإحصاء «رويترز».

واكتشفت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دولة ومنطقة منذ رصد الحالات الأولى في الصين في ديسمبر 2019.

وجاءت الولايات المتحدة في صدارة دول العالم من حيث عدد الإصابات التي بلغت هناك 80641214 إصابة، وكذلك من حيث عدد الوفيات التي سجلت 989866 حالة.

تحذير من خفض مستوى الحذر حيال كوفيد

قررت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية «بالإجماع» أن الوقت لم يحن لخفض مستوى الحذر حيال كوفيد، على ما أعلن رئيس اللجنة ديدييه هوسان في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي .

وقال هوسان، إن «الوضع لم ينته بعد فيما يتعلق بجائحة كوفيد»، وذلك بعد أن خلُصت اللجنة إلى أن الجائحة لا تزال تمثل حالة طوارئ صحية وطنية تثير قلقًا دوليًا، وهو أعلى مستوى إنذار يمكن أن يصدر عن منظمة الصحة.

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، في 22 مارس أن عددًا من الدول الأوروبية بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، رفعت بشكل «مفاجئ» جدًّا تدابير مكافحة «كوفيد-19» وهي تواجه مجددًا ارتفاعًا واضحًا في عدد الإصابات بفعل تأثير النسخة الثانية من المتحور «أوميكرون» المسمى «بي إيه.2» (BA.2).

وقال مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغه، في مؤتمر صحفي عقده في مولدافيا، إنه «متيقظ» للوضع الوبائي الحالي في القارة، مؤكدًا أنه يبقى «متفائلًا». في الوقت الحالي، عدد الإصابات بـ«كوفيد» آخذ في الارتفاع في 18 دولة أوروبية من أصل 53، وفقًا للمنظمة.

انخفاض عدد الإصابات الجديدة في أوروبا

وأوضح كلوغه أن «الدول التي نشهد فيها زيادة ملحوظة هي المملكة المتحدة وإيرلندا واليونان وقبرص وفرنسا وإيطاليا وألمانيا». واعتبر المسؤول أن «هذه الدول رفعت فجأة القيود من (صارمة) إلى (غير كافية)».

وتظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات الجديدة انخفض في أوروبا بعد أن بلغ ذروته في أواخر يناير، لكنه عاد وارتفع بشكل حاد في مطلع مارس. وعزا علماء الأوبئة هذا الارتفاع إلى هيمنة النسخة الثانية من المتحورة أوميكرون «بي إيه.2» (BA.2)، وهي أكثر عدوى بنسبة 30%، ولكن ليست أكثر خطورة من سابقتها (BA.1).