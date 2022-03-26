كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية الأوكراني في تصريح مكتوب لوكالة «فرانس برس»، السبت، أن الولايات المتحدة أكدت لكييف أنها «لا تعارض» تسليمها مقاتلات بولندية.

وكتب دميترو كوليباk الذي التقى في وقت سابق الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال زيارته بولندا أن «الولايات المتحدة أكدت لنا أنها لا تعارض نقل الطائرات»، مضيفًا أن «الكرة الآن في ملعب بولندا».

وسبق أن أعلن الولايات المتحدة في 09 مارس الجاري رفضها مقترح بولندا بشأن تسليم الجيش الأميركي مقاتلات ميغ-29، لنقلها إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي في مؤتمر صحفي إن «أجهزة الاستخبارات تعتبر أن نقل (طائرات) ميغ-29 إلى أوكرانيا يمكن أن يُعتبر مفاقمة (للنزاع) ويمكن أن يؤدي إلى رد فعل روسي من شأنه أن يزيد مخاطر التصعيد العسكري مع حلف شمال الأطلسي»، وفق وكالة «فرانس برس».

زيارة بايدن لبولندا

وشارك الرئيس الأميركي خلال زيارته بولندا صباح السبت في لقاء بين وزير الخارجية والدفاع الأميركيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن ونظيريهما الأوكرانيين، على ما أعلن البيت الأبيض.

قال بايدن لنظيره البولندي أندري دودا إن الولايات المتحدة تعتبر البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي الخاصة بالدفاع المشترك «واجبًا مقدسًا».

وقال بايدن لدودا: «يمكنكم الاعتماد على ذلك... من أجل حريّتكم وحريتنا»، فيما قال الرئيس البولندي إن مواطنيه يشعرون «بتهديد كبير» من جراء النزاع الدائر في أوكرانيا.