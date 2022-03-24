ماكرون يقترح خطة طوارئ لمواجهة خطر «مجاعة» محتملة

القاهرة - بوابة الوسط

اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، خطة طوارئ للأمن الغذائي، بالتوافق مع مجموعة السبع؛ بهدف التعامل مع خطر «مجاعة» محتملة في دول عدة على خلفية الحرب في أوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس».



ودعا ماكرون، إثر قمتين لمجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي، موسكو إلى التحلي «بالمسؤولية» على هذا الصعيد، محذرًا من خطر «مجاعة» قد تتسبب بها الحرب في الأشهر الـ12 إلى الـ18 المقبلة، جراء نقص في مخزون دول عدة من الحبوب.

والإثنين، حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من أن تداعيات الحرب تتجاوز حدود أوكرانيا، داعيًا إلى بذل جهود «لتجنب إعصار الجوع وانهيار نظام الغذاء العالمي».