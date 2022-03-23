المفاوض الأوكراني: المباحثات «صعبة» مع موسكو وكييف لديها مواقف «مبدئية»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المفاوض الأوكراني، ميخايلو بودولياك، الأربعاء، أن المفاوضات بين بلاده وروسيا «صعبة» لأن «الجانب الأوكراني لديه مواقف واضحة ومبدئية».

وأشار بودولياك إلى أن المفاوضات التي استؤنفت في 14 مارس تتواصل «بشكل دائم، عبر الإنترنت»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقبل وقت قصير، اتهمت موسكو واشنطن بعرقلة المباحثات «الصعبة» بين روسيا وأوكرانيا، معتبرة أن الولايات المتحدة هدفها «الهيمنة» على النظام العالمي بأساليب منها فرض العقوبات.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في كلمة ألقاها أمام طلاب، إن «المفاوضات صعبة، يقوم الطرف الأوكراني تكرارًا بتغيير موقفه. من الصعب ألا يتكون انطباع بأن زملاءنا الأميركيين يمسكونهم (الأوكرانيين) بيدهم»، وفق ما نقلت عنه «فرانس برس».

وأضاف: «يبدو أن (الولايات المتحدة) تريد أن تبقينا في حال من العمل العسكري لأطول فترة ممكنة»، وتابع: «الكثيرون يريدون أن تكون هذه المفاوضات عبارة عن طريق مسدود»، مشيرًا إلى أن من بين هؤلاء الأطراف بولندا، إحدى أبرز الداعمين لأوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية التي انطلقت منذ 24 فبراير.

«مفاوضات مستمرة» بين موسكو وكييف

وانطلقت المفاوضات السياسية بين الجانبين في 28 فبراير الماضي أي بعد 4 أيام من العملية العسكرية التي وصفها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حينها بـ«المحدودة»، إلا أنها سرعان ما توسعت ووصلت إلى محيط كييف.

إلا أن تلك المحادثات التي عُقدت على مدى 4 جولات أولى على الحدود البيلاروسية، وثانية وثالثة بالقرب من حدود بولندا، ورابعة عبر الفيديو، لم تفضِ حتى الساعة إلى توافقات واضحة، من أجل وقف النار والتوصل إلى حل سياسي.

ففي حين تتمسك موسكو بحيادية الجارة الغربية، ونزع سلاحها، والاعتراف بضم شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، فضلا عن التخلي عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. ألمحت كييف إلى إمكانية القبول ببعض التسويات في ما يتعلق بـ«ناتو»، إلا أنها ربطتها بضرورة إخضاعها لاستفتاء أو تصويت شعبي، كما طالبت بانسحاب كل القوات الروسية من أراضيها، فضلًا عن ضرورة حصول لقاء مباشر بين زيلينسكي وبوتين.