ميدفيديف: واشنطن تحاول تدمير موسكو

القاهرة - بوابة الوسط

قال نائب أمين عام مجلس الأمن القومي الروسي، ديمتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تهدف إلى «إذلال روسيا وتقسيمها ثم تدميرها في نهاية المطاف»، وتعهد بألا تسمح روسيا بحدوث ذلك أبدًا.

وأضاف ميدفيديف الذي تولى الرئاسة خلال الفترة من 2008 إلى 2012 إن مثل هذه الخطة إذا تحققت في أي وقت من الأوقات «ستكون نتائجها كارثية على العالم»، وأردف في رسالة على تيليغرام: «لن تسمح روسيا أبدًا بحدوث ذلك»، وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز».

وأكد أن أميركا «لا تهتم بمصير الدول الأخرى، وقد خاضت حروبًا بلا معنى».

والأسبوع الماضي، اتهم ميدفيديف واشنطن بتأجيج حالة من الرهاب ضد بلاده «بشكل مثير للاشمئزاز»، من أجل محاولة تركيعها.