Atwasat

بولندا تستقبل أوكرانيين فارين من الحرب في بلدهم (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 مارس 2022, 08:22 مساء
بولندا تستقبل أوكرانيين فارين من الحرب في بلدهم (صور)
أوكرانيون يصلون إلى ميناء بجنوب ستوكهولم في السويد. (أ ف ب)
alwasat radio

تستقبل بولندا أوكرانيين فارين من الحرب في بلدهم، إذ يصل، وباستمرار، مئات الأوكرانيين إلى ميناء سويدي صغير جنوب ستوكهولم، وذلك على متن العبارة القادمة من بولندا، جارين خلفهم حقائب حزموها على عجل.

ويصل مئات اللاجئين الأوكرانيين منذ أيام عدة إلى أماكن مختلفة من السويد في عبارات تربط بولندا بمرافئ جنوب البلد الإسكندنافي، في أوستاد وتريلوبورغ وكارلسكرونا، حسب وكالة «فرانس برس».

زيادة أعداد اللاحئين
وبعدما كانت أعداد الوافدين ضئيلة عند بدء الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي، بات تدفق اللاجئين متواصلا.

وعلى رصيف المرفأ تتكدس زجاجات مياه وطعام للأطفال ولوازم النظافة الشخصية، وأسرة وعربات للأطفال توزع على الوافدين، كما نصبت طاولة وضعت عليها دمى.

وأوضحت إيما سولاندر، المسؤولة المحلية من حزب الخضر، التي أنشأت مجموعة على «فيسبوك» لتنسيق الهبات محليا «لدينا الكثير من المتطوعين والأشخاص الذين يريدون تقديم هبات، فاضطررت إلى التوقف عن قبول المساعدات».

آلاف الرحلات من أوكرانيا 
وقالت شركة «بولفيريز» إنها نقلت على مختلف خطوطها حوالى ستة آلاف لاجئ، فيما قدمت شركات أخرى منافسة الرحلة لآلاف الأوكرانيين.

وروى أرميل أومالانغو الكونغولي البالغ 33 عاما الذي فر مع صديقته الأوكرانية وابنهما البالغ أربع سنوات «وصلت إلى كارلسكرونا وكان كل شيء منظما بصورة ممتازة. جرى التكفل بنا منذ نزولنا من العبارة وكانت حافلة بانتظارنا».

وبحسب هيئة الهجرة السويدية، يصل حوالي أربعة آلاف أوكراني يوميا إلى البلد، حتى لو أن الأرقام الرسمية أدنى من ذلك، إذ تشير إلى 2735 طالب لجوء تسجلوا وفق الأصول خلال ثلاثة أسابيع.

أعداد قياسية من المهاجرين
وقد تتخطى الأعداد الأرقام القياسية المسجلة خلال أزمة الهجرة العام 2015، حين استقبل البلد الشمالي أكثر من 160 ألف لاجئ معظمهم من السوريين الهاربين من الحرب في بلادهم، أكثر من أي بلد أوروبي آخر نسبة إلى عدد سكانه.

يقف الأوكرانيون الآن في صفوف انتظار طويلة أمام مراكز إدارة الهجرة في أنحاء السويد، فيما تحاول السلطات تأمين عشرات آلاف المساكن والأسرة في مراكز الاستقبال.

وفر حتى الآن أكثر من ثلاثة ملايين أوكراني من بلادهم، ثلثاهم عبر بولندا، بحسب الأمم المتحدة. وتتوقع السويد وصول 75 ألف لاجئ، ربما حتى 200 الف أو أكثر، وفق السلطات.

أوكرانيون يصلون إلى ميناء بجنوب ستوكهولم في السويد. (أ ف ب)
أوكرانيون يصلون إلى ميناء بجنوب ستوكهولم في السويد. (أ ف ب)
أوكرانيون يصلون إلى ميناء بجنوب ستوكهولم في السويد. (أ ف ب)
أوكرانيون يصلون إلى ميناء بجنوب ستوكهولم في السويد. (أ ف ب)
أوكرانيون يصلون إلى ميناء بجنوب ستوكهولم في السويد. (أ ف ب)
أوكرانيون يصلون إلى ميناء بجنوب ستوكهولم في السويد. (أ ف ب)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دراسة: بكتيريا الليستريا يمكن أن تطال الدماغ

دراسة: بكتيريا الليستريا يمكن أن تطال الدماغ
تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز

تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز
الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي

الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي
ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي

ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي
أوكرانيا: أكثر من ألف شخص كانوا يختبئون في مسرح تعرض لقصف روسي

أوكرانيا: أكثر من ألف شخص كانوا يختبئون في مسرح تعرض لقصف روسي
تشيلسي يجدد فوزه على ليل ويلحق بركب المتأهلين إلى ربع نهائي أبطال أوروبا

تشيلسي يجدد فوزه على ليل ويلحق بركب المتأهلين إلى ربع نهائي أبطال أوروبا
يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد فياريال

يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد فياريال
الأمم المتحدة تعرب عن خيبة أملها إزاء جمع ثلث التمويل اللازم لتجنب كارثة في اليمن

الأمم المتحدة تعرب عن خيبة أملها إزاء جمع ثلث التمويل اللازم لتجنب كارثة في ...
مساعدات أميركية عسكرية «غير مسبوقة» لأوكرانيا بمليار دولار تشمل طائرات مسيرة

مساعدات أميركية عسكرية «غير مسبوقة» لأوكرانيا بمليار دولار تشمل طائرات مسيرة
«الوسط» تستعرض مباريات الأهلي طرابلس في الدوري الممتاز والكونفدرالية

«الوسط» تستعرض مباريات الأهلي طرابلس في الدوري الممتاز والكونفدرالية
ديكارلو: مكون مراقبة وقف إطلاق النار يواصل العمل لإنشاء مركز عملياتي في سرت

ديكارلو: مكون مراقبة وقف إطلاق النار يواصل العمل لإنشاء مركز عملياتي في سرت
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 الهلال» في الدوري الممتاز
سجال «صيني-أميركي» حول الدول الكبيرة التي «تتنمر» على الدول الصغيرة

سجال «صيني-أميركي» حول الدول الكبيرة التي «تتنمر» على الدول الصغيرة
بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا «ناجحة»

بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا «ناجحة»
صواريخ جافلين الأميركية المضادة للدبابات.. رمز المقاومة الأوكرانية (صور)

صواريخ جافلين الأميركية المضادة للدبابات.. رمز المقاومة الأوكرانية (صور)
اقتصاد بلس (حلقة 22)

اقتصاد بلس (حلقة 22)
برنامج «فيترينا» (الحلقة 3)

برنامج «فيترينا» (الحلقة 3)
دراسة: انتعاش تجارة الأسلحة بأوروبا.. ودولتان عربيتان في صدارة المستوردين

دراسة: انتعاش تجارة الأسلحة بأوروبا.. ودولتان عربيتان في صدارة المستوردين
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مجلس الأمن يصادق على إقامة علاقة رسمية ومستدامة مع أفغانستان
مجلس الأمن يصادق على إقامة علاقة رسمية ومستدامة مع أفغانستان
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال ...
تركيا: طلب أوكراني لنكون طرفا ضامنا لاتفاق محتمل مع روسيا
تركيا: طلب أوكراني لنكون طرفا ضامنا لاتفاق محتمل مع روسيا
مجموعة السبع: مرتكبو جرائم الحرب في أوكرانيا سيحاسبون
مجموعة السبع: مرتكبو جرائم الحرب في أوكرانيا سيحاسبون
إجلاء 30 ألف شخص من مدينة ماريوبول الأوكرانية
إجلاء 30 ألف شخص من مدينة ماريوبول الأوكرانية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا...
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا...
كوريا الشمالية تعلق على الحرب في أوكرانيا
كوريا الشمالية تعلق على الحرب في أوكرانيا...
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين...
سول: كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد
سول: كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد...
المزيد
بايدن سيهدد الصين بعقوبات مكلفة حال أرسلت مساعدة عسكرية لروسيا
بايدن سيهدد الصين بعقوبات مكلفة حال أرسلت مساعدة عسكرية ......
وزير الخارجية الأميركي: روسيا ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا
وزير الخارجية الأميركي: روسيا ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا...
بولندا تستقبل أوكرانيين فارين من الحرب في بلدهم (صور)
بولندا تستقبل أوكرانيين فارين من الحرب في بلدهم (صور)...
إجلاء 30 ألف شخص من مدينة ماريوبول الأوكرانية
إجلاء 30 ألف شخص من مدينة ماريوبول الأوكرانية...
مجموعة السبع: مرتكبو جرائم الحرب في أوكرانيا سيحاسبون
مجموعة السبع: مرتكبو جرائم الحرب في أوكرانيا سيحاسبون...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط