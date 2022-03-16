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الولايات المتحدة تمنح الأفغان المقيمين وضع الحماية لمدة 18 شهرا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 08:45 مساء
الولايات المتحدة تمنح الأفغان المقيمين وضع الحماية لمدة 18 شهرا
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يتحدث إلى لاجئين أفغان ومتطوعين من وكالات لإغاثة اللاجئين. (أ ف ب)
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سيحصل الرعايا الأفغان المقيمون في الولايات المتحدة ممن انتهت صلاحية تأشيراتهم، على وضع الحماية الموقتة لمدة 18 شهراً بسبب الأوضاع الخطيرة في بلدهم، حسبما أعلنت وزارة الداخلية الأربعاء.

وقال وزير الداخلية أليخاندرو مايوركاس إن «وضع الحماية الموقتة سيساعد في حماية المواطنين الأفغان الموجودين في الولايات المتحدة، من العودة إلى ظروف غير آمنة»، وفق «فرانس برس».

الأفغان يواجهون تدهورا في الأمن والظروف الحياتية
واعتبرت الوزارة أن الأفغان يواجهون تدهورا في الأمن والظروف الحياتية منذ استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس الماضي.

وأشارت إلى «قطاع عام منهار وأزمة اقتصادية متفاقمة وجفاف وانعدام الأمن الغذائي والمائي وعدم الحصول على الرعاية الصحية والنزوح الداخلي وانتهاكات حقوق الإنسان والقمع من جانب طالبان وتدمير البنى التحتية وزيادة الإجرام».

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كما أشارت إلى تواصل الهجمات على المدنيين من جانب «تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان» الفرع الأفغاني للتنظيم المتطرف. ولم تذكر الوزارة عدد الأشخاص المشمولين بالحماية الموقتة.

عشرات آلاف الأفغان يفرون من بلادهم 
فر عشرات آلاف الأفغان من بلادهم العام الماضي مع خروج القوات الأميركية وقوات التحالف من أفغانستان واستيلاء طالبان على الحكم بعد 20 عاما من القتال.

ووصل العديد منهم إلى الولايات المتحدة سعيا للإقامة فيها بموجب برنامج تأشيرة هجرة خاص، لكن تأخر تصديق وثائق البعض منهم.

وقد يكون هناك أفغان آخرون مؤهلون لطلب وضع الحماية الموقتة موجودون أساسا في الولايات المتحدة لكن لم يحصلوا على إقامة دائمة أو لم يتمكنوا من العودة إلى بلادهم. وسيطبق البرنامج على الأفغان الموجودين في الولايات المتحدة منذ 15 مارس 2022 أو قبله.

وعادة ما يمنح وضع الحماية الموقتة لرعايا زائرين من دول أخرى في الولايات المتحدة عند حصول اضطرابات سياسية أو كوارث طبيعية في بلادهم وتصبح العودة إليها صعبة.

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