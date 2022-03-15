استئناف الجولة الرابعة من المفاوضات الروسية- الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول أوكراني كبير أن الجولة الرابعة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا استؤنفت الثلاثاء بعدما توقفت في اليوم السابق، مشيرا إلى أن مطلب كييف وقف إطلاق النار سيكون من المسائل التي ستطرح على طاولة النقاش.

وكتب المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك ومستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر «المفاوضات جارية». وأضاف أن قائمة المسائل التي ستطرح على طاولة المناقشات تشمل «وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية» من الأراضي الأوكرانية، وفق «فرانس برس».

وأعلن مفاوض في كييف أنمس الإثنين أن الجولة الرابعة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا ستستأنف الثلاثاء بعد «توقف تقني» الإثنين.

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وقال ميخايلو بودولياك، المفاوض ومستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على «تويتر»: «نأخذ استراحة تقنية في المفاوضات حتى الغد» للسماح «بعمل إضافي لمجموعات العمل الفرعية وتوضيح» شروط معينة.

جولة رابعة من المفاوضات

وبدأت جولة رابعة من المفاوضات بين موسكو وكييف، الإثنين، وفق ما أعلن مفاوض أوكراني رفيع، في ظل تبادل الاتهامات بالقصف وقتل مدنيين في وقت سابق من اليوم، ونشر رئيس الوفد المفاوض عن كييف ومساعد الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك صورة على «تويتر» لمحادثات عبر الفيديو مع مسؤولين روس واصفا المفاوضات بأنها «صعبة»، ومشيرا إلى أن الطرفين استعرضا «مواقفهما المحددة».

وقتل آلاف الجنود منذ نحو 20 يومًا، أي منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في 24 فبراير. وأفادت كييف، السبت، بمقتل «نحو 1300» جندي أوكراني. من جهتها، أعلنت موسكو في الثاني من مارس مقتل 498 جنديًا، ولم تحدِّث الحصيلة مذاك، بينما تحدث الـ«بنتاغون» عن ألفين إلى أربعة آلاف قتيل في صفوف الجنود الروس خلال 14 يومًا.