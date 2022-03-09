أوكرانيا: 10 قتلى في قصف على مدينة سيفيررودونتسك

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص في قصف على مدينة سيفيررودونتسك في شرق أوكرانيا على ما أفاد مسؤول في منطقة لوغانسك الإدارية في بيان عبر «تلغرام»، الأربعاء.

وأفاد سيرغي غايداي بأن الجيش الروسي «فتح النار» على منازل وأبنية أخرى. ولم يوضح البيان على الفور إذا كان الأمر يتعلق بقصف مدفعي. وتشهد هذه المنطقة معارك عنيفة منذ أيام عدة، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلن جهاز الإسعاف الأوكراني، أمس الثلاثاء، مقتل تسعة أشخاص على الأقل بينهم طفلان، مساء الإثنين، في غارة جوية على مدينة سومي الواقعة على مسافة 350 كيلومترًا شرق كييف.

وتدخل الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الرابع عشر وسط عقوبات غربية غير مسبوقة طالت الاقتصاد الروسي لكنها لم تثنِ الرئيس فلاديمير بوتين عن التراجع، حيث أكد أن «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا تسير حسب الخطة الموضوعة لها، مشددًا على أنها مستمرة حتى تحقيق أهدافها.