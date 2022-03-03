الرئيس الأوكراني: التفاوض مع بوتين الطريقة الوحيدة لوقف الحرب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه يريد التفاوض مباشرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، معتبرًا أن ذلك «الطريقة الوحيدة لوقف الحرب» بين كييف وموسكو.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: «يجب أن أتحدث إلى بوتين (...) لأنها الطريقة الوحيدة لوقف هذه الحرب، وأنا منفتح ومستعد للتطرق إلى كل المسائل مع بوتين».

كما دعا الرئيس الأوكراني نظرائه الغربيين إلى زيادة مساعداتهم العسكرية مؤكدا أنه في حال هزمت روسيا بلاده فإنها (أي موسكو) ستستهدف موسكو بقية دول أوروبا الشرقية بدءا من دول البلطيق وصولا إلى جدار برلين.

وقال زيلينسكي: «إذا لم نعد موجودين، لا قدّر الله، سيأتي دور لاتفيا وليتوانيا وإستونيا ... وصولا إلى جدار برلين، صدقوني داعيا الغربيين إلى إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية أو إعطائه طائرات».