قمة افتراضية لـ«ناتو» غدا.. وستولتنبرغ: الحلف يفعل الخطط الدفاعية للحلفاء

القاهرة - بوابة الوسط

يعقد قادة دول حلف شمال الأطلسي «ناتو» غدًا الجمعة قمة عبر الفيديو، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة «فرانس برس»، بعد ساعات على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعقد قمة للحلف حول أوكرانيا «في أسرع وقت ممكن».

إلى ذلك، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، إن «ناتو يفعّل خططه الدفاعية للدول الحليفة فيما تهاجم روسيا أوكرانيا غير العضو فيه». وأكد ستولتنبرغ أن الحلف سيعقد قمة افتراضية، الجمعة، لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا الموالية للغرب.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط تنديد من قبل واشنطن وحلف شمال الأطلسي «ناتو». وقال بوتين في كلمة متلفزة قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش «اتخذت قرار شن عملية عسكرية».

وفور إعلان الرئيس الروسي القرار، سمع دوي انفجارات وصافرات إنذار في كييف قبيل فجر الخميس وفي مدينة ماريبول الساحلية في شرق البلاد، وسمع صحفيو وكالة «فرانس برس» انفجارات قوية في المدينتين فيما أفاد سكان في ماريبول القريبة من الحدود مع روسيا أنهم سمعوا دوي قصف مدفعي في ضواحي المدينة الشرقية.